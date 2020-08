O Governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (26/08), o lançamento de um novo pacote cultural com os últimos oito editais do ProAC Expresso 2020, programa de fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, voltado a projetos culturais de pessoas físicas ou jurídicas, fortemente impactados pela crise gerada pela pandemia do coronavírus.

Os recursos para o ProAC Expresso 2020 fazem parte do investimento recorde de R$ 177,18 milhões, anunciado em 10 de julho pelo Governo do Estado, em cerca de 4,8 mil projetos de artistas, produtores culturais e prefeituras, que serão selecionados por chamadas públicas e curadorias independentes, com o objetivo de estimular a retomada das atividades culturais e criativas e incentivar a geração de renda, emprego e desenvolvimento.

Com base em dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Secretaria da Cultura estima que os cerca de 4,8 mil projetos apoiados devem gerar 53,8 mil postos de trabalho e um impacto econômico de R$ 266,8 milhões, alcançando todas as regiões do estado e todas as formas de expressão artística.

Para o ProAC Expresso Editais, será destinado o valor recorde de R$ 58,28 milhões, sendo R$ 47,9 milhões para projetos que serão selecionados este ano, R$ 8,70 milhões para as segundas parcelas dos projetos selecionados em 2019 e R$ 1,68 milhão para o pagamento dos 175 profissionais que formarão as comissões de seleção e os demais custos administrativos.

As linguagens artísticas de audiovisual serão contempladas em sete editais do ProAC Expresso: desenvolvimento de longas; finalização de longas, desenvolvimento de séries; desenvolvimento e produção de games; desenvolvimento e produção de conteúdo em AR/VR; prêmio estímulo à produção de curtas; e licenciamento de conteúdos audiovisuais (longas e séries) para exibição online na plataforma #CulturaEmCasa. Há ainda um edital voltado para manutenção e ampliação de atividades realizadas por grupos, entidades, associações e coletivos culturais no Vale do Ribeira, como parte do Programa Vale do Futuro.

As modalidades de teatro, dança, conteúdo infanto-juvenil, circo, música, ações culturais em favelas e comunidades, artes visuais, espaços culturais, cultura popular, tradicional e plural, literatura e eventos também estão com editais abertos para receber projetos.

Os projetos deverão ser inscritos na plataforma Prosas (www.prosas.com.br), utilizada pela primeira vez pela Secretaria, com um sistema de inscrição intuitivo, que facilita o envio pelo proponente e simplifica os trâmites e a análise a ser feita pela Comissão de Seleção. Ao menos 50% dos projetos contemplados pelo ProAC Expresso 2020 serão do interior e do litoral e 20%, de artistas iniciantes.

Os editais de audiovisual receberão os seguintes aportes, num total de R$ 9 milhões:

Desenvolvimento de longas: R$ 1 milhão / R$ 100 mil por projeto

Finalização de longas: R$ 2 milhões / R$ 200 mil por projeto

Desenvolvimento de séries: R$ 1 milhão / R$ 100 mil por projeto

Desenvolvimento e produção de games: R$ 1 milhão / R$ 100 mil por projeto

Desenvolvimento e produção de conteúdo em AR/VR: R$ 1 milhão / R$ 100 mil por projeto

Prêmio estímulo à produção de curtas: R$ 1 milhão / R$ 100 mil por projeto

Licenciamento de conteúdos audiovisuais (longas e séries) para exibição online (#CulturaEmCasa): R$ 2 milhões / R$ 25 mil por projeto