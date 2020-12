© Stella Carvalho

Em Detetive Madeinusa, Madeinusa (Tirullipa) é um novato no mundo das investigações bastante atrapalhado. Ele é contratado por Neldson (Whindersson Nunes), lobista bilionário, para investigar o roubo de um boi premiado. Para desvendar o caso, o detetive formará uma equipe com seu assistente Uóston (Bruno Montaleone), a garçonete e vidente Marcela (Gkay), a atendente da loja de acessórios para detetives Larissa (Aisha Jambo) e a hacker Zuleide (Luana Tanaka).

Escrito por Leonardo Lanna, Martha Mendonça e Nelito Fernandes, do Sensacionalista, e Vinicius Antunes e Daniel Belmonte, do Zorra, Detetive Madeinusa é dirigido por Rodrigo Van Der Put. A produção é da Formata Produções, em coprodução com a Galeria Distribuidora e o Grupo Telefilms. A distribuição será da Galeria Distribuidora.

A comédia será lançada em 2021 e é possível acompanhar um pouco dos bastidores das filmagens e novidades sobre o longa no perfil @detetivemadeinusa no Instagram.