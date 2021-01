“Dente por Dente”, estrelado por Juliano Cazarré, Paolla Oliveira, Renata Sorrah, chega aos cinemas dia 28 de janeiro com distribuição da Vitrine Filmes. O filme, dirigido por de Júlio Taubkin e Pedro Arantes, é produzido pela Glaz Entretenimento em parceria com a Massa Real, ATC Entretenimentos e tem coprodução da Globo Filmes e Telecine.

A dupla Juliano Cazarré e Paolla Oliveira participa de live, nesta quinta-feira, na data da estreia, às 18h, no Instagram da Globo Filmes. Os dois se reúnem para contar histórias de bastidores das filmagens e curiosidades da produção.

Juliano Cazarré (“Boi Neon”, “Amor de Mãe” e “O Outro Lado do Paraíso”) volta a atuar nos cinemas como Ademar, sócio da empresa de segurança do Valadares (Aderbal Freire Filho), pai de Joana (Paolla Oliveira). Juntos, Ademar e Joana investigam as razões da morte do amigo, marido e sócio, Teixeira (Paulo Tiefenthaler) que está desaparecido. No elenco, ainda estão nomes como Renata Sorrah e Digão Ribeiro.

Em uma época que marca o crescimento do cinema de gênero no Brasil, o thriller majoritariamente aborda a questão da violência social e da gentrificação nas metrópoles, com pessoas sendo expulsas de suas casas para construção de grandes empreendimentos imobiliários. O filme também conta com uma trilha sonora de suspense que envolve o telespectador do início ao fim.

O longa, que destaca em sua trama o suspense investigativo com um toque de horror entre as avenidas, hotéis e construções da capital paulista, teve sua estreia na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, onde concorreu na mostra Novos Diretores. “Dente por Dente” também participou do Fantastik Festival, onde recebeu o prêmio de Melhor Longa pelo Júri ACCRJ e Júri Popular.