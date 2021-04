Rocinha (RJ), Valéria (BA), comunidade do Sol Nascente (DF), Paraisópolis (SP), México 70 (Baixada Santista), Aglomerado da Serra (MG), Casa Amarela (PE), Baixadas da Estrada Nova Jurunas (PA), Cidade de Deus (AM) e outras das 6.329 favelas, assentamentos e regiões periféricas do Brasil serão alguns dos possíveis cenários do Olhar Periférico Festival de Cinema. Até o dia 15 de junho, o festival está com inscrições abertas para cineastas da periferia de todo o território nacional, pelo site https://filmfreeway.com/OlharPerifericoFestivaldeCinema1.

Serão quatro mostras competitivas de curtas-metragens de até 25 minutos, produzidos a partir de 2019. Entre elas: Mostra Olhar Feminino, Mostra Olhar Diversidade, Mostra Olhar Jovem e Mostra Todos os Olhares, com curtas-metragens dirigidos respectivamente por mulheres, LGBTQIA+, jovens de até 29 anos e adultos.

A ideia é mostrar a periferia de todo o território nacional pelo olhar de cineastas que moram ou atuam nesse contexto social e conhecem de perto essa realidade, democratizando a sétima arte e revelando talentos.

O Olhar Periférico Festival de Cinema acontece de 19 a 25 de julho e será transmitido em plataforma de streaming. Também haverá debates e bate-papos nas redes sociais do festival. Os melhores filmes em cada categoria (Mostras Olhar Feminino, Diversidade, Jovem e Todos os Olhares) serão escolhidos por um júri técnico composto por profissionais do audiovisual e receberão o Troféu Olhar Periférico.