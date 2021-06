© Serendipity Inc

Com oito episódios de uma hora de duração cada, Dom é produzida pela Conspiração, com Breno Silveira como showrunner. A série estreia no dia 4 de junho em mais de 240 países e territórios exclusivamente no Prime Video.

Dom conta a história de um belo rapaz da classe média carioca que foi apresentado à cocaína na adolescência, colocando-o no caminho para se tornar o líder de uma gangue criminosa que dominou os tablóides cariocas no início dos anos 2000: Pedro Dom. Alternando entre ação, aventura e drama, a produção também acompanha o pai de Pedro, Victor Dantas, que, na adolescência, faz uma descoberta no fundo do mar, denuncia às autoridades e acaba ingressando no serviço de inteligência da polícia.

A série também mostra a jornada de pai e filho vivendo vidas opostas, muitas vezes se espelhando e se complementando, enquanto ambos enfrentam situações que confundem os limites entre o certo e o errado.

Estrelada por Gabriel Leone e Flavio Tolezani, o elenco também conta com Filipe Bragança, Raquel Villar, Isabella Santoni, Ramon Francisco, Digão Ribeiro, Fábio Lago, Julia Konrad e André Mattos, entre outros. Dom é dirigida por Vicente Kubrusly e Breno Silveira, que também é produtor e lidera a equipe de roteiristas formada por Fabio Mendes, Higia Ikeda, Carolina Neves e Marcelo Vindicatto. A série é produzida por Renata Brandão e Ramona Bakker da Conspiração. Antonio Pinto e Gabriel Ferreira compuseram a trilha sonora original.