Por Maria do Rosário Caetano

O cinema brasileiro, em especial o pernambucano, e a Escola de Comunicação e Artes da USP perderam, nesse domingo, 13 de junho, a montadora e professora Vânia Debs, mineira radicada em São Paulo desde a juventude. Responsável pela montagem de filmes de Lírio Ferreira e Paulo Caldas (“Baile Perfumado”), Anna Muylaert (“Durval Discos”), Camilo Cavalcante (“A História da Eternidade”), Chico Teixeira (“A Casa de Alice”), Murilo Salles (“Nome Próprio”) e Kiko Goifman (“FilmeFobia”), Vânia morreu aos 68 anos, vítima de câncer.

Um dos últimos filmes montados pela professora uspiana – “Acqua Movie”, de Lírio Ferreira – está em cartaz em salas físicas e, em breve, chegará ao streaming.

Descendente de italianos, por parte de mãe, e de libaneses, por parte de pai, Vânia Debs formou-se na Faap (Fundação Armando Álvares Penteado) na turma de 1971-1974. Foi aluna de Vladimir Herzog e Rodolfo Konder. Ganhou bolsa para estudar Cinema na Itália, no Centro Experimental de Cinematografia, em Roma. Que, porém, encontrava-se paralisado. Seguiu, então, para quatro anos de estudos na Universidade Católica de Milão, instituição na qual realizou seu mestrado e entrou em contato com a montagem, tanto no campo da teoria, quanto da prática.

Vânia contou ao cineasta Ugo Giorgetti, diretor da série “Cinema por Quem o Faz”, produzida pela Spcine, que nenhum dos colegas de turma interessou-se, na escola milanesa, pela montagem. Ela foi a única. Além dos estudos teóricos (a escola construtivista soviética, em especial) pôde dedicar-se à parte prática oferecida pela instituição e dar início ao ofício que marcaria, junto com o magistério, sua trajetória profissional.

Ao regressar ao Brasil, Vânia sequenciou seus estudos e fez doutorado na Universidade de São Paulo. Tornou-se professora no curso de Cinema da ECA (Escola de Comunicação e Arte) e passou a montar curtas e médias-metragens. No terreno do longa, seu trabalho que mais chamou atenção foi “Baile Perfumado” (1995), o grande vencedor do Festival de Brasília e um dos títulos mais badalados da Retomada. A parceria com os diretores Lírio Ferreira e Paulo Caldas daria muitos frutos e resultaria em sólida amizade.

Quem assistir ao longa documental “Passagens” (2018), de Lúcia Nagib e Samuel Paiva, ouvirá culto e saboroso depoimento de Vânia Debs sobre a parceria mantida com a trupe do Árido Movie, embalada pelos sons do Mangue Beat, duas forças revitalizadoras do audiovisual pernambucano. A parceria foi profunda. Partiu dela a sugestão de trazer a sequência inicial do filme – o cineasta e aventureiro árabe Benjamin Abrahão (Duda Mamberti) assegurando que o mundo pertencia aos inquietos – para o final da narrativa (acompanhado do letreiro: “25 anos atrás”).

Na longa conversa que manteve com Ugo Giorgetti, na importante série “Cinema por Quem o Faz” (dedicada a técnicos muitas vezes esquecidos), Vânia desmontou a ideia de que o digital veio para facilitar e simplificar o processo de criação audiovisual. “No caso da montagem (ou edição)” – ponderou – “era mais fácil montar, na moviola, películas em 35 ou 16 milímetros”.

E por quê? “Porque se filmava menos”. Hoje – exemplificou – “com a facilidade do digital, grava-se demais. Nesse exato momento (2017) estou montando ‘Saudade’, longa documental (e série de TV) de Paulo Caldas. Sabe quantas horas de material ele me entregou? 130 horas. Imagine o tempo que consumo para assistir a todo esse material?”

Depois de visualizar tudo que foi entregue pelo diretor – pontuou Vânia – surge o desafio de encontrar uma forma de estruturação de tão amplo material. Por isso, confessou, tem “evitado montar documentários”, embora “o gênero seja da maior importância e tenha nos surpreendido com filmes maravilhosos como os de João Moreira Salles”.

Disse mais a montadora: “só tenho aceitado documentários de diretores que conheço bem, que sabem o que querem, que pensam e repensam seus filmes”. E lamentou que seus alunos, ao longo dos últimos anos, “só vejam filmes – poucos e no celular – já que seus interesses mostram-se cada vez mais concentrados em séries para TV”.

“Quando eu sugeria” – disse, com uma ponta de desesperança – “aos alunos que assistissem a um filme de Valerio Zurlini (1926-1982), praticamente todos diziam desconhecê-lo”. Se localizassem o filme sugerido, para baixar da internet, assistiam-no em seus celulares. E se mostravam satisfeitos, sem demonstrar nenhum interesse em ver Zurlini (ou que outro grande diretor de cinema) numa tela grande. Na hora de apresentar projetos, priorizavam “um piloto de série para TV”.

Vânia Debs era grande amiga de outra montadora, a paulistana-carioca Idê Lacreta, parceira de Joel Pizzini em muitos de seus filmes. As duas gostavam de passar horas trocando ideias sobre o ofício que abraçaram. Calma e ponderada, Vânia contou a Giorgetti que preferia “trabalhar sozinha” na sala escura.

“Há diretores que não suportam aquele ambiente”. Já “outros gostam de ficar a seu lado”. Caso de Chico Teixeira (1958-2019), que permanecia o tempo todo a seu lado, trocando ideias. “Uma troca muito rica nesse caso”. Outros – admitiu – “atrapalhavam, pois se apegavam demais ao material, perdendo o senso crítico”.

A profunda parceria da montadora mineira-paulista com o cinema pernambucano nasceu no final da década de 1980, início de 1990. Por sugestão do cineasta Adilson Ruiz (“Carlota Amorosidade”, “Uzebriolouco”) ela começou a montar os curtas de Lírio Ferreira, Marcelo Gomes, Cláudio Assis e Adelina Pontual. Aí surgiu o longa-metragem “Baile Perfumado” e vieram novos filmes do ciclo contemporâneo do Recife e muitos títulos paulistanos. E uma experiência carioca com Murilo Salles, que em meados da primeira década do século XX, aproximou-se da trupe do Árido Movie. Produziu e assinou a direção de fotografia do segundo longa ficcional de Lírio Ferreira – o que levou o nome do movimento – montado pela mesma Vânia Debs. Foi a deixa para que ele a convidasse a montar “Nome Próprio”, protagonizado por Leandra Leal.

FILMOGRAFIA DA MONTADORA VÂNIA DEBS (Nascida em Minas Gerais, em 1952)

1996 – “Baile Perfumado”, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas (fic)

2002 – “Durval Discos”, de Anna Muylaert (fic)

2004 – “Como Fazer um Filme de Amor”, de José Roberto Torero (fic)

2005 – “Árido Movie”, de Lírio Ferreira (fic)

2007 – “A Casa de Alice”, de Chico Teixeira (fic)

2007 – “Nome Próprio”, de Murilo Salles (fic)

2008 – “FilmeFobia”, de Kiko Goifman (híbrido)

2010 – “Boca”, de Flávio Frederido (fic)

2011- “O País dos Desejos”, de Paulo Caldas

2012 – “Marighella”, de Isa Grispum Ferraz (doc)

2014 – “Ausência”, de Chico Teixeira (fic)

2014 – “A História da Eternidade”, de Camilo Cavalcante (fic)

2017 – “Saudades”, de Paulo Caldas (doc)

2018 – “Tito e os Pássaros” (animação)

2019 – “Flores do Cárcere”, de Paulo Caldas e Bárbara Cunha (doc)

2021 – “Acqua Movie”, de Lírio Ferreira (fic)