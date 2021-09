© Rachel Tanugi

Nathalia Dill e Marcos Veras vivem o equilíbrio delicado de um relacionamento amoroso na comédia romântica “Um Casal Inseparável”. A história original é de Sergio Goldenberg (“Bendito Fruto”), que assina também a direção. A produção é da TvZERO, em coprodução com Trópico Arte & Comunicação, Globo Filmes e Telecine. A distribuição é da H2O Films, com estreia prevista para 9 de setembro exclusivamente nos cinemas.

Na história, Nathalia Dill é a professora de vôlei de praia Manuela, autoconfiante e independente, ela está sempre pronta para defender o que acredita e não pauta sua felicidade a ter um relacionamento. Veras vive Léo, pediatra bem-sucedido, carismático e extremamente sedutor. Os dois se apaixonam e passam a viver juntos, mas um mal entendido acaba em separação. Também estão no elenco Stepan Nercessian e Totia Meirelles, os pais de Manuela, Danni Suzuki, Claudio Amado, Ester Dias, Carlos Bonow, Junno de Andrade e Cridemar Aquino.

O roteiro do filme é de Goldenberg e George Moura (“Getúlio” e “Redemoinho”). A dupla assina junta as séries “O Canto da Sereia” (2013), “Amores Roubados” (2014), “O Rebu” (2014), “Onde Nascem os Fortes” (2018), e a minissérie “Onde Está meu Coração”. O fundador e diretor artístico da Companhia Atores de Laura, Daniel Herz, é o responsável pela preparação do elenco.