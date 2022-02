Em 2022, as Bolsas Paradiso continuam a possibilitar o acesso dos talentos brasileiros a especializações internacionais em instituições de ensino de referência do mundo todo. As oportunidades para esse ano incluem formações em escrita criativa de roteiro (longa-metragem e série), produção e coprodução internacional, story editing, desenvolvimento de projetos, curadoria, entre outros, em mais de oito países da América e da Europa.

As Bolsas Paradiso são oferecidas para profissionais brasileiros selecionados por cada instituição, cobrindo taxas de participação nos cursos/workshops, passagens aéreas, entre outros custos. Dessa forma, o Projeto Paradiso possibilita a internacionalização de profissionais brasileiros selecionados para essas oportunidades.

Confira a agenda de Bolsas Paradiso previstas para 2022:

Elías Querejeta Zine Eskola – Espanha (Curadoria)

As inscrições para o programa de pós-graduação da Elías Querejeta Zine Eskola, em San Sebastián, na Espanha, vão de 1 de fevereiro a 15 de março. A escola, fruto de uma parceria entre o Festival de San Sebastián, o projeto cultural Tabakalera e a Cinemateca Basca, oferece cursos de mestrado em curadoria, preservação e criação cinematográfica.

Se um brasileiro for selecionado para o master em Curadoria Cinematográfica, receberá do Projeto Paradiso apoio para as passagens aéreas de ida e volta de San Sebastián (R$ 5 mil), e também passará a integrar a Rede Paradiso de Talentos. Em 2021, os selecionados foram Vilma Carla Martins e André di Franco.

EICTV San Antonio de los Baños – Cuba (Roteiro)

Esta é uma oportunidade para uma maestría em Escrita Criativa de Roteiro Audiovisual da Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de Los Baños, em Cuba. A especialização será ministrada ao longo de nove meses e o bolsista desenvolverá um roteiro de longa-metragem ou de piloto de série. A Bolsa Paradiso cobre os custos de passagem e do curso.

Durante as aulas, os alunos aprenderão os princípios da dramaturgia e das artes narrativas para além dos modelos hegemônicos, a fim de alcançar resultados que estejam relacionados diretamente às realidades de onde vêm. Em 2021, Rayane Teles foi a roteirista selecionada para essa Bolsa.

TorinoFilmLab – Itália (Roteiro/Story Editing)

Desde 2020, o Projeto Paradiso oferece bolsas para profissionais brasileiros participarem dos ScriptLabs do TorinoFilmLab, renomado laboratório internacional ligado ao Festival de Cinema de Turim. O ScriptLab story editing é voltado para consultores de roteiro, produtores e executivos que querem se desenvolver como story editors e o ScripLab projects é voltado para roteiristas e diretores com projetos de longas-metragens de ficção em estágio inicial de desenvolvimento.

Em 2020, a roteirista Helen Beltrame Linné participou do ScriptLab com apoio do Projeto Paradiso e, em 2021, a roteirista Moara Passoni foi a selecionada.

Cine Qua Non Lab – México (Roteiro)

O laboratório é destinado a roteiristas e diretores que queiram trabalhar o tratamento do seu roteiro de longa-metragem de ficção num ambiente criativo, com direito a consultorias exclusivas com profissionais renomados da área. A Bolsa Paradiso cobre a taxa de participação no curso.

O Taller de Revisión de Guion en Español é uma iniciativa do Cine Qua Non Lab, organização mexicana reconhecida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences por desenvolver filmes selecionados e premiados em festivais como Cannes, Toronto, Berlin, Tribeca ou Sundance.

Produire au Sud – França (Desenvolvimento de longa-metragem)

Esta é uma bolsa para os brasileiros selecionados pelo Produire au Sud (PAS), workshop ligado ao Festival des 3 Continents, de Nantes, na França. O PAS é um workshop voltado para uma dupla de produtor e diretor, com um projeto de longa-metragem de ficção. O evento está previsto para ocorrer entre 20 e 26 de novembro.

O programa inclui masterclasses sobre coprodução, sessões de preparação de pitching e consultorias para produção e roteiro. A Bolsa Paradiso cobre a taxa de participação (200 euros) de todos os brasileiros selecionados pelo PAS. Além disso, o Festival des 3 Continents oferece hospedagem, transporte e parte das despesas de alimentação.

Ikusmira Berriak – País Basco (Desenvolvimento de longa-metragem)

A residência Ikusmira Berriak, em San Sebastián, na Espanha, é voltada para cineastas que queiram desenvolver um projeto de longa-metragem. A residência, organizada pela Elías Querejeta Zine Eskola e pelo projeto cultural Tabakalera, ocorre em duas etapas: uma dedicada ao desenvolvimento de projetos e mentorias, e a outra para preparação de sessões de pitching.

A organização da residência cobre os custos de viagem, hospedagem, alimentação e seguros dos selecionados e oferece US$ 5 mil para o desenvolvimento do projeto. O Projeto Paradiso oferece uma Bolsa Paradiso de US$ 1 mil se um projeto brasileiro de ficção for selecionado e o profissional passa a integrar a Rede Paradiso de Talentos. Em 2021, a instituição selecionou “Bandeira”, de João Paulo Miranda Maria.

EAVE Europa – Luxemburgo/Estônia/Espanha (Produção)

Anualmente o Projeto Paradiso oferece uma Bolsa para o European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) Producers Workshop, três workshops intensivos voltados para o desenvolvimento profissional, voltados para produtores que buscam expandir sua operação internacionalmente, aumentando seus conhecimentos sobre produção e coprodução na Europa. Para 2022, a produtora Ticiana Augusto Lima foi selecionada pelo EAVE e receberá os seguintes apoios: valor para a taxa de participação no EAVE Producers Workshop (€3.000 ou €2.000), a taxa de um três workshops (€1.600) e os custos da passagem aérea (R$ 5.000).

Quem tiver interesse em se inscrever para as edições futuras, pode assistir algumas entrevistas feitas por Rachel do Valle, diretora de projetos do Projeto Paradiso que conversou conversou com Paulo Serpa e Eliane Ferreira, produtores selecionados em 2021 e 2020. As conversas estão disponível na íntegra no Canal Paradiso.

As bolsas e apoios previstos podem, em qualquer circunstância, ser alterados pelo Projeto Paradiso, adicionando ou excluindo projetos ao longo do ano.