“Transversais”, primeiro longa do jornalista e cineasta Émerson Maranhão, estreia nos cinemas nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, nas cidades de Fortaleza, Maceió, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, distribuído pela Deberton Filmes. O longa fez parte da seção Programa Queer.doc do 29º Festival Mix Brasil, e também esteve em outros festivais brasileiros como a 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o Cine Ceará.

Produzido por Allan Deberton (“Pacarrete”), o documentário apresenta os depoimentos de quatro pessoas trans que resgatam suas histórias, seus processos de autodescoberta e de trânsitos e jornadas, além também de uma mulher cisgênero, mãe de uma adolescente trans. Mesmo sofrendo censura do governo federal, que publicamente anunciou que “não tinha cabimento fazer um filme com este tema” e declarou que ele seria “abortado” do edital da Ancine em que era finalista, o filme está circulando em festivais antes de fazer sua estreia em circuito comercial.

As quatro pessoas que participam do filme são: Samilla Marques, uma funcionária pública; Érikah Alcântara, uma professora; Caio José, um enfermeiro; e o acadêmico Kaio Lemos. Eles e elas passaram por um delicado processo de autoaceitação até compreenderem a sua subjetividade. Hoje vivenciam tecnologias de gênero, como hormônios e cirurgias, que lhe asseguram uma aparência condizente com a maneira como se veem, mas ainda sofrem com a incompreensão, o estranhamento e o preconceito.

Já a jornalista Mara Beatriz, mulher cisgênero, enfrentou a transfobia de perto e refez sua vida ao tomar conhecimento que era mãe de uma adolescente transgênero. Hoje, é uma das mais ativas militantes do grupo Mães pela Diversidade no Ceará.