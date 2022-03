Estreou nesta quarta-feira (16), na Netflix, a série documental 3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central, que resgata a história e a investigação deste que foi um dos maiores roubos do Brasil. Pela primeira vez, o crime de proporções cinematográficas, ocorrido em 2005, em Fortaleza, no Ceará, é tema de um documentário com depoimentos inéditos, inclusive de criminosos.

Em agosto de 2005, através de um túnel com quase 80 metros de comprimento, ladrões invadiram o cofre da instituição e levaram mais de 160 milhões de reais, ou cerca de 3,5 toneladas de dinheiro vivo.

Com três episódios de 50 minutos cada, o documentário recria momentos-chave do jogo de gato e rato entre os bandidos e a polícia federal ao longo de cinco anos de investigação. A produção revela ainda detalhes insólitos sobre o furto, além de suas trágicas consequências. O golpe milionário parecia perfeito, mas deixou um rastro de extorsões, sequestros e assassinatos, levando os próprios criminosos a considerarem todo aquele dinheiro maldito.

Produzido pela Mixer Films para a Netflix, 3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central tem direção e roteiro de Daniel Billio, direção geral de Rodrigo Astiz e trabalho de pesquisa comandado por Claudia Belfort. A produção executiva é de Adriana Marques, Íris Sodré Mendes e Mauricio Hirata Filho. Com parceria dos produtores associados Gavulino Filmes e Marcos Tardin.