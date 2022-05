O Cabíria Festival Audiovisual e a Hysteria, plataforma de estímulo profissional e abertura de espaço para narrativas feitas por e sobre mulheres, realizam a III MIP – Mostra Imaginários Possíveis, neste ano, em parceria com a Parafernalha, canal de esquetes de comédia, que se junta às iniciativas para uma edição voltada a microfilmes de humor.

Uma das ações da terceira edição do festival, que ocorre presencialmente entre 27 e 30 de julho, em São Paulo, estendendo-se até 3 de agosto, online, a MIP busca microfilmes com duração mínima de 30 segundos e máxima de 3 minutos, realizados por cineastas mulheres e de identidade de gênero diversas, amadoras ou profissionais. Serão selecionados até 10 títulos para exibição nos canais digitais da Hysteria, Parafernalha e do festival. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 29 de maio, no linktree do festival, https://linktr.ee/cabiria.

O objetivo da mostra é incentivar relatos audiovisuais, produzidos com smartphones ou câmeras profissionais, sobre o tema “O Perrengue Nosso de Cada Dia”. Microfilmes que, com humor, acidez, ousadia, afeto e esperança, relatam de maneiras criativas o perrengue nosso de cada dia para libertar o riso da revolução e revisitar temas, por mais antagônicos que sejam.