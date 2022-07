A segunda edição do Prêmio WIP Paradiso Ventana Sur já está com inscrições abertas. O Projeto Paradiso, por meio do projeto Brasil no Mundo, e o Ventana Sur convidam cineastas a inscreverem seus longas-metragens de ficção brasileiros ou coproduções majoritariamente brasileiras, em fase de pós-produção, na premiação que oferece US$ 10 mil para finalização do projeto. As inscrições vão até o dia 31 de agosto e podem ser feitas no site do prêmio.

O Prêmio WIP Paradiso permitirá que as produções brasileiras concorram, também, às premiações das tradicionais categorias Primer Corte e Copia Final, elevando as chances de destaque do país no Ventana Sur. O projeto vencedor será escolhido por um júri formado pelo mercado argentino e exibido na edição 2022 do evento, principal mercado audiovisual da América Latina que acontece em Buenos Aires de 28 de novembro a 2 de dezembro.