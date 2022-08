“Outros 365 Dias”, o último livro da trilogia erótica da autora Blanka Lipińska

Baseado no best-seller de Blanka Lipińska, “Outros 365 Dias”, traduzido pela Buzz Editora, a última parte da franquia 365 DNI, intitulada “365 Dias Finais”, chega à Netflix no dia 19 de agosto. No filme, após um tiro, médicos lutam pela vida de Laura (Anna-Maria Sieklucka), enquanto seu marido, Massimo (Michele Morrone), terá que tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida: salvar Laura, que está grávida, ou seu filho.

“Outros 365 Dias” é o último dos livros que deram origem à trilogia no streaming, e foi lançado pela autora Blanka, um dos maiores sucessos do mercado editorial nos últimos anos, no dia 9 de julho, durante a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Com mais de um milhão de livros vendidos no mundo todo, a história de Laura Biel e Massimo Torricelli deu origem aos longas “365 dias” e “365 dias – Hoje”, que terá seu desfecho agora com “365 Dias Finais”.

Outros 365 Dias

Autora: Blanka Lipińska

Editora: Buzz

Páginas: 336

Preço: 49,90