Novo filme de Julia Rezende é estrelado por Letícia Colin

Foto © Desiree do Valle

“A Porta ao Lado”, longa-metragem dirigido por Julia Rezende, é estrelado por Letícia Colin (indicada ao Emmy), Bárbara Paz, Dan Ferreira e Túlio Starling, e com as participações especiais de Louise Cardoso e Dani Ornellas. O filme, que tem estreia marcada para 9 de março, é produzido por Mariza Leão e Tiago Rezende, da Morena Filmes, em coprodução com a Film2B e o Telecine, e tem distribuição da Manequim Filmes.

O longa conta a história de Rafa (Dan Ferreira) e Mari (Letícia Colin), que são casados e vivem um relacionamento tradicional, estável, sem altos e baixos. Juntos desde os 25 anos, acompanharam as angústias da chegada aos 30 e se apoiaram para enfrentar os medos e responsabilidades desta etapa da vida. O casamento segue tranquilo até o dia em que se muda para o apartamento ao lado o casal Fred (Túlio Starling) e Isis (Bárbara Paz). Os novos vizinhos vivem um relacionamento aberto, separam sexo de amor e decidiram não ter filhos. Esta forma de se relacionar desafia e provoca Mari, que começa a questionar o seu casamento. O encontro dos dois casais irá provocar desejos, dúvidas, inseguranças, mentiras e transformações nos quatro personagens, fazendo com que cada um reavalie suas escolhas.