Cabíria Festival anuncia vencedores do 8º Prêmio de Roteiros e lança Rede de Talentos

Foto: Marília Nogueira, Luísa Lucciola, Carol Rodrigues (1º lugar no Cabíria Prêmio de Roteiros) e Vania Mattos, na abertura do Cabíria Festival © Bruna Thimotheo

Com homenagem à cineasta Everlane Moraes e premiação das vencedoras do 8º Cabíria Prêmio de Roteiros, aconteceu ontem (19/07) à noite, na Cinemateca Brasileira, a abertura oficial do Cabíria Festival. Pelo segundo ano consecutivo em São Paulo e com patrocínio da Spcine, o evento terá atividades presenciais até amanhã, dia 21, e se estende online até dia 23 com exibição de filmes, gratuitamente, para todo o Brasil através da Spcine Play e Mubi.

Diretoras do Cabíria Festival, Marília Nogueira e Vânia Matos anunciaram a criação de um portal de portifólios online e com ações transversais com uma ampla rede de parcerias, a Rede Cabíria de Talentos que tem como pilares de sustentação o Cabíria Festival, o Prêmio Cabíria e o Cabíria Lab. A Rede será um espaço para roteiristas, cineastas e storytellers, com o objetivo comum de impulsionar talentos do audiovisual e ampliar a contribuição para a igualdade de gênero e promoção da diversidade na cadeia produtiva.

Após chamarem ao palco a homenageada da edição, a cineasta Everlane Moraes, houve exibição de “Aurora”, curta-metragem de doc-ficção da diretora. Tanto essa produção quanto seus outros sete filmes podem ser vistos online para todo o país pela Spcine Play.

As primeiras vencedoras conhecidas foram as premiadas pelos parceiros: o Prêmio Selo Elas – Cabíria Telecine, que oferece ao projeto vencedor uma consultoria com especialistas das equipes Elo Studios e Telecine, além do Workshop de Produção e Distribuição. O Prêmio Cardume Cabíria, em conjunto com a plataforma de streaming Cardume, premiou três roteiristas para o desenvolvimento de roteiros de curtas-metragens e o Instituto Dona de Si, iniciativa de Suzana Pires para talentos femininos, selecionou cinco talentos para participar da Jornada Dona de Si.

O último anúncio da noite foi o da premiação principal: o 8º Cabíria Prêmio de Roteiro, dedicado exclusivamente a celebrar roteiros de longa-metragem de ficção. A produção vencedora foi “Criadas”, de Carol Rodrigues (SP), que recebeu o Troféu Cabíria, um prêmio impulso em dinheiro e passa a integrar a Rede de Talentos do Projeto Paradiso, instituição de promoção do audiovisual brasileiro. Além da primeira colocada, também foram anunciadas as produções que ficaram em 2º e em 3º lugar, além de menções honrosas. As juradas foram a cineasta e atriz Galba Gogóia e Maria Caú, roteirista e crítica de cinema.

Confira as premiadas:

8º Cabíria Prêmio de Roteiro

1° “Criadas”, de Carol Rodrigues (SP)

2° “Clarice”, de Débora Mamber e Ana Durães (RJ)

3° “Relatório Porão dos Botos”, de Bea Morbach (PA) e Felipe Cruz, (PA)

Menções Honrosas

“US”, de Andrea Palermo (SP)

“As Pés de Moleca e a Bruxa de Maria Mole”, de Milena Ribeiro e Larissa Fernandes (GO)