“João sem Deus – A Queda de Abadiânia” é selecionada para Iberseries

Foto © Mariana Caldas

“João sem Deus – A Queda de Abadiânia”, série dirigida por Marina Person (“Califórnia”), terá première mundial em um dos maiores encontros da indústria audiovisual ibero-americana, o Iberseries & Platino Indústria. Com a proposta de reunir profissionais do setor para uma troca de experiências, ideias e oportunidades, é a primeira vez que o evento seleciona uma produção brasileira para ser exibida. As atividades acontecem em Madri, na Espanha, de 3 a 6 de outubro. Com o apoio do Projeto Paradiso, a diretora Marina Person e a produtora Paula Cosenza estarão presentes no evento espanhol. As vendas internacionais são lideradas pela Onza Distribution.

“João sem Deus – A Queda de Abadiânia” se destaca como a primeira série de coprodução internacional independente entre Brasil e Portugal, trabalho assinado pela Ventre Studio, Canal Brasil, Coral Europa e TVI. A narrativa ficcional, inspirada em eventos reais, foi escrita por Patrícia Corso e Leonardo Moreira, com a colaboração de Giuliano Cedroni e Luiz Filipe Nóe. Estrelada por Marco Nanini, Bianca Comparato (“3%”, Netflix), Karine Teles (“Que Horas Ela Volta?” e “Os Últimos Dias de Gilda”), Antonio Saboia (“Bacurau” e “O Mecanismo”) e as atrizes portuguesas Ana Sofia Martins (da série da Netflix “Glória”) e Dalila Carmo (“Na Corda Bamba”), a produção estreia no Canal Brasil no dia 13 de outubro e os episódios ficam disponíveis no Globoplay + Canais na mesma data.

A série conta a história de duas irmãs que chegaram em Abadiânia 17 anos antes da prisão de João de Deus. Uma delas fica traumatizada com os abusos e violações sofridas, enquanto a outra vira uma fiel funcionária do médium, afirmando que vivenciou o milagre da cura da irmã. A trama se desenrola durante o reencontro das duas, que culmina em um surpreendente plot twist.

A produção de “João sem Deus – A Queda de Abadiânia” tem predominância feminina na equipe, principalmente nas posições de liderança, nas quais as decisões criativas e executivas foram tomadas por mulheres. Além da direção de Marina Person, também se destacam por trás das câmeras a direção de fotografia, assinada por Janice D’Avila, e a direção de arte, por Fernanda Carlucci. O projeto também contou com o acompanhamento da Bem Querer Mulher, iniciativa de acolhimento integral a mulheres que sofrem violência no Brasil, para a leitura sensível dos roteiros e apoio presencial no set durante as filmagens das cenas mais delicadas.

“João sem Deus – A Queda de Abadiânia” foi gravada e pós-produzida no Brasil e em Portugal, em parceria com o Cinema Verde, uma iniciativa que visa reduzir o impacto ambiental causado pelas produções audiovisuais.