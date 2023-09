LABRFF anuncia os filmes selecionados para sua 16ª edição

O LABRFF – Los Angeles Brazilian Film Festival anunciou a programação da sua 16ª edição, que acontece de 23 a 26 de outubro, no The Culver Theater. Localizado no coração de Los Angeles, o The Culver fica ao lado de grandes estúdios, como o Amazon Studios, Sony Pictures e Apple Studios.

A seleção 2023 será composta por 23 longas-metragens e 22 curtas, entre eles, “Nosso Sonho”, do diretor Eduardo Albergaria, “A Matriarca”, do diretor baiano Lula de Oliveira, “Rio do Desejo”, do diretor Sérgio Machado”, “De Você Fiz meu Samba”, da diretora Isabel Nascimento, “Corpos Invisíveis”, da diretora Quézia Lopes, “Angela”, do diretor Hugo Prata, “Welcome Back”, de Nicole Gullane, ”Toda Menina Baiana”, de Cecília Amado, “BR Trans”, de Tatiana Issa e Raphael Alvarez, “Tia Vírginia”, de Fabio Meira, “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry, “O Sequestro do Voo 375”, de Marcus Vinicius Baldani, “Uma Família Feliz”, de José Belmonte, e “O Último Animal”, de Leonel Vieira. A seleção traz um país diverso, com filmes dirigidos por mulheres, pessoas pretas e representantes das regiões Norte e Nordeste.

Este ano, o LABRFF homenageia o compositor Lupicínio Rodrigues (1914 -1974) com a exibição do documentário “Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor”, do diretor Alfredo Manevy. O longa-metragem retrata a vida de um dos gigantes da música popular brasileira, um autor genial que marcou a cultura no século XX e, entre muitas histórias de amor, revela como uma de suas canções chegou a Hollywood e foi indicada ao Oscar, mesmo que o autor nunca tenha sido creditado. O filme foi selecionado e premiado por importantes festivais como Festin-Lisboa, Mostra Internacional de Sao Paulo e Mostra Tiradentes.

“Vermelho Monet” (foto), do diretor Halder Gomes, com Maria Fernanda Cândido, Chico Diaz e Samantha Müller, é o filme escolhido para abrir o LABRFF, no dia 23 de outubro. O filme é uma coprodução Brasil-Portugal e conta a história de Johannes, um excelente pintor que viu seu talento ser consumido ano a ano pelos interesses obscuros do mercado das artes. No intuito de se reinventar, ele decide se mudar para Lisboa em busca de redescobrir sua verdadeira essência criativa e cuidar de sua esposa Adele, uma talentosa pintora que viu sua carreira ser interrompida pelos males causados pelo Alzheimer.

O filme tem a Europa como pano de fundo para sua “tela”, onde a arte da pintura revela as maravilhas de Lisboa, Paris e Londres. Produzida por Mayra Lucas e Patrícia Baía, é falado em português do Brasil e de Portugal, além de francês, inglês e holandês. A direção de fotografia fica por conta da brasileira naturalizada nos Estados Unidos Carina Sanginitto, que mantém uma parceria com Halder Gomes há mais de uma década.

Já na sessão de encerramento, será exibido “Meu Nome é Gal”, dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi e protagonizado por Sophie Charlotte e Rodrigo Lelis, com estreia confirmada nos cinemas dia 19 de outubro. O longa é uma produção da Paris Entretenimento e Dramática Filmes, em coprodução com Globo Filmes e Telecine. A distribuição é da Paris Filmes, com codistribuição da Spcine e da Secretaria Municipal da Cultura. “Meu Nome é Gal” acompanha o breve e efervescente momento da Tropicália, o principal movimento da contracultura no Brasil, responsável pela maior mudança musical e comportamental que o país já viveu. Gal Costa foi a principal voz feminina do Tropicalismo mas, para isso, precisou se libertar das amarras de uma timidez que quase a impediu de seguir sua vocação inequívoca. Com sua presença, sua atitude, seu corpo e sua voz, Gal Costa transformou a música brasileira e também toda uma geração, principalmente das mulheres.

Confira a lista completa dos filmes selecionados:

Mostra Competitiva Longas-Metragens de Ficção

“Vermelho Monet”, de Halder Gomes com Maria Fernanda Cândido, Chico Diaz, e Samantha Müller.

“Meu Nome é Gal” de Dandara Ferreira & Lô Politi com Sophie Charlotte, Rodrigo Lelis, Luiz Lobianco

“Noites Alienígenas” de Sérgio de Carvalho

“Nosso Sonho” de Eduardo Albergaria

“Predestinados” de Gustavo Fernández com Danton Mello e Juliana Paes

“Tia Virgínia” de Fabio Meira

“Mais Pesado é o Céu” de Petrus Cariry

“Rio do Desejo” de Sérgio Machado com Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte e Gabriel Leone

“Uma Família Feliz” de José Eduardo Belmonte com Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchi

“O último Animal” de Leonel Vieira

“O Sequestro do Voo 375” de Marcus Baldini

“Angela” de Hugo Prata com Isis Valverde, Gabriel Braga Nunes, Bianca Bin, e Emílio Orciollo Neto

“Horizon” de Rafael Calomeni

“A Matriarca” de Lula Oliveira com Caco Monteiro, Barbara Borga e Hilton Cobra

“A Casa da Árvore” de Flávio Ermírio de Moraes

“Acampamento Intergalático” de Fabrício Bittar

Mostra Competitiva Longas Documentários

“Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor” de Alfredo Manevy

“Sinfonia de um Homem Comum” de José Joffily

“BR Trans” de Raphael Alvarez & Tatiana Issa

“Rua Aurora: Refúgio de Todos os Mundos by Camilo Cavalcante

“De Você Fiz Meu Samba” de Isabel Nascimento

“Corpos Invisíveis” de Quézia Lopes

Mostra Competitiva de Curtas Metragens

“Bergamota” de Hsu Chien

“Welcome Back” de Nicole Gullane

“Não Resta Silêncio” de Alice Rodrigues & Andre Di Kabulla

“Teatro de Máscaras” de Eduardo Ades

“Home” de Bárbara Bárcia

“Cóu Istóries” de Halder Gomes

“Em Órbita” de Matthews Silva e Felipe Fernandes

“Último Domingo” de Joana Claude, Renan Barbosa Brandão

“Toda Menina Baiana” de Cecília Amado

“Travessia” de Gabriel Lima com Caio Blat e Juliane Araújo

“Cadim” de Luiza Pugliesi Villaça

“Aluísio, O Silêncio e o Mar” de Luiz Carlos Vasconcelos

“Esta Noite Seremos Felizes” de Diego dos Anjos Oton Bastos e Bete Mendes

Mostra Internacional

Longa Metragem:

“Gauguin e o Canal” de Frank Spano com Roberto Birindelli e Sophie Teyssier

Curtas Metragens: