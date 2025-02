Mostra Internacional de Cinema de Arquitetura abre inscrições

Num contexto de alterações climáticas sem precedentes, como os arquitetos e urbanistas podem atuar para a construção de espaços resilientes e acessíveis, garantindo mais segurança e dignidade para todas as populações? Cinema Urbana – Mostra Internacional de Cinema de Arquitetura chega à 5ª edição propondo reflexões sobre o presente e apontando novos caminhos para um futuro sustentável. Sob o tema “Paisagens Radicais”, o evento promoverá Mostra Competitiva, Mostra Oficial, palestras, painéis, debates e atividades formativas. As inscrições para filmes que quiserem integrar a Mostra Competitiva já estão abertas e seguem até o dia 25 março. Para participar, basta acessar https://filmfreeway.com/CinemaUrbana.

Em Cinema Urbana, a arquitetura e as cidades são protagonistas de produções cinematográficas de todos os formatos e gêneros – ficção, documentário, experimental, animação, de curta ou de longa-metragem. Desde que foi criada, a mostra já exibiu mais de uma centena de filmes de mais de 70 países, promoveu seminários, painéis de debates, encontro com criadores, dentre outros.

Em 2025, a Mostra Competitiva vai distribuir Prêmio Brasília ao melhor filme em competição produzido em Brasília, Prêmio de Melhor Filme em competição (segundo um júri composto por arquitetos e cineastas experientes) e Prêmio do Público para o melhor filme em competição (escolhido pelo público). Podem ser inscritos filmes nos formatos de curta-metragem, com duração máxima de 40 minutos, e longa-metragem, com duração máxima de 120 minutos, produzidos a partir de 2024, de qualquer gênero cinematográfico e que estejam em sintonia com o tema da mostra.

A 5ª edição de Cinema Urbana ocorrerá entre 13 e 17 de agosto, no Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul, exibindo cerca de 30 filmes nacionais e internacionais. Com direção geral da arquiteta, urbanista e pesquisadora Liz Sandoval, a mostra quer abordar a paisagem como eixo central, resultado de processos de transformação e da interação entre sistemas naturais, socioculturais, políticos e econômicos.

Liz Sandoval divide a curadoria com Sofia Morato, curadora portuguesa de um dos festivais europeus pioneiros no tema da arquitetura. Cabe a André Costa, arquiteto, doutor e pesquisador em cinema e professor na faculdade de arquitetura na UnB, a curadoria da mostra experimental, que vai ser exibida na vitrine da Galeria Parangolé, do Espaço Cultural Renato Russo, voltada para a Via W/3 Sul.