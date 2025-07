Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Planeta.doc Festival

Ao final do ciclo de exibições será realizada a segunda edição do Fórum Audiovisual de Natureza. Previsto para os dias 4 e 5 de dezembro, o evento reunirá produtoras de cinema de todo o Brasil, canais de TV, plataformas de VOD e representantes do setor para rodadas de negociação no Sapiens Parque, em Florianópolis. A programação do Fórum inclui masterclasses, conferências e oficinas com especialistas e players do mercado audiovisual nacional e internacional. A iniciativa visa impulsionar o mercado nacional e fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual de temática socioambiental, científica e de natureza, ampliando as possibilidades de coprodução, licenciamento e distribuição de obras originais.

A premiação dos melhores filmes acontece no dia 6 de dezembro, seguida da premiação dos melhores projetos do I Edital de Fomento ao Cinema Socioambiental.

Com sede em Florianópolis/SC, o Planeta.doc Festival recebe anualmente mais de 1.000 filmes de todo o mundo e se consolida como um evento de impacto cultural, educacional e ambiental, com abrangência nacional e internacional. Sua missão é fortalecer novas narrativas que contribuam para a regeneração da vida na Terra, conectando ciência, arte, educação e inovação em prol da sustentabilidade e da justiça socioambiental.