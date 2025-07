Festival de Oberá estende sua convocatória até 15 de julho para produções de toda a América Latina

Com esse lema, o festival – que já conta com 22 anos de celebração ininterrupta – se projeta ao mundo com novas propostas que reforçam seu compromisso com as produções locais e geram expectativas em torno da competição internacional.

Vale destacar que, para todas as categorias de curtas-metragens, as obras devem ter sido finalizadas entre junho de 2023 e junho de 2025. Já no caso dos longas, serão aceitas produções realizadas entre junho de 2020 e junho de 2025. Caso não estejam em espanhol, devem conter legendas em espanhol.