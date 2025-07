Nova comédia de Jorge Furtado conclui as filmagens em Porto Alegre

Foto: Samantha Jones, Jorge Furtado, Daniel de Oliveira e Luisa Arraes © Fabio Rebelo

“Muito Prazer”, nova comédia roteirizada e dirigida por Jorge Furtado (“Saneamento Básico”), acaba de concluir suas filmagens. Uma produção da Casa de Cinema de Porto Alegre em coprodução com a Globo Filmes, o longa é estrelado por Luisa Arraes (“Grande Sertão”), Daniel de Oliveira (“Cazuza”), Drica Moraes (“Pérola”), Samantha Jones, Felipe Velozo e Nicolas Vargas.

O flme foi rodado em estúdio e motéis de Porto Alegre, entre junho e julho, e a previsão de estreia nos cinemas brasileiros é 2026, com distribuição da Elo Studios.

A trama acompanha Rubem (Daniel de Oliveira), que herda um antigo motel do seu tio, uma propriedade que ele acredita estar abandonada. Ao chegar no local, ele encontra Grace (Luisa Arraes), ex-funcionária do estabelecimento, que vive no imóvel fechado. Para quitar as dívidas de ambos, eles decidem reativar o Motel Pérola, mas, com a ajuda de Nalva (Samantha Jones), desenvolvem um plano nada convencional para salvar o estabelecimento.