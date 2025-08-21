Halder Gomes lança seu novo filme, “C.I.C. – Central de Inteligência Cearense”

“C.I.C – Central de Inteligência Cearense”, longa-metragem que mistura comédia e ação, é estrelado por Edmilson Filho e dirigido por Halder Gomes – dupla conhecida por conquistar o público com longas e séries como “Cine Holliúdy” e “O Shaolin do Sertão”. A história acompanha Wanderley, um agente secreto da Central de Inteligência Cearense mais conhecido como Agente Karkará, em uma missão para salvar o mundo de criminosos cruéis e perigosos. O filme, uma produção da Paris Entretenimento, em coprodução com a Globo Filmes e Globoplay, estreia nos cinemas no dia 21 de agosto.

Na trama, o corajoso Agente Karkará embarca em uma aventura internacional para investigar o assassinato de um cientista no Centro de Cooperação Científica Iporã, coordenado por Brasil, Argentina e Paraguai. Armado com seu braço biônico, ele busca desvendar quem matou o cientista e quais eram suas motivações. Para isso, contará com o apoio do agente paraguaio Romerito (Gustavo Falcão) e da equipe da Central de Inteligência Cearense.

O filme também apresenta André Segatti, Nill Marcondes, Valéria Vitoriano, Alana Ferri, Monique Hortolani, Tóia Ferraz, Carri Costa, Eduardo Cintra e Karla Karenina. “Central de Inteligência Cearense” é uma produção da Paris Entretenimento, em coprodução com a Globo Filmes, Globoplay e o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A distribuição é da Paris Filmes.