Festival Curta Santos tem inscrições abertas

O Curta Santos – Festival de Cinema de Santos (SP) chega à 23ª edição em 2025 e abre inscrições para curtas-metragens de todo o país e videoclipes da região do litoral paulista até 21 de setembro.

Realizadores poderão inscrever suas obras exclusivamente por meio do formulário disponível nas redes do festival (@festivalcurtasantos), onde também é possível acessar o regulamento completo.

Nesta edição, além das já tradicionais mostras Olhar Caiçara (curtas-metragens regionais), Olhar Brasilis (curtas-metragens nacionais) e Videoclipe Caiçara (videoclipes regionais), a novidade será a mostra Tudo em Pé, também de abrangência nacional, para filmes de até 90 segundos, gravados em formato vertical, com tema livre. Já os curtas-metragens inscritos devem ter até 20 minutos de duração e os videoclipes, uma música.

O 23º Curta Santos será realizado de 5 a 9 de novembro, ocupando salas de exibição e espaços públicos da cidade. Além das mostras oficiais, a programação contará com mostras especiais, oficinas e bate-papos.