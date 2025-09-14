Sean Penn e Julia Roberts promovem exibição de “Manas”, em Los Angeles, e reforçam campanha do filme para o Oscar

Foto: Dira Paes, Marianna Brennand, Julia Roberts e Sean Penn © Phil Faraone/Getty Images

Um dos seis filmes cotados para representar o Brasil na disputa de uma vaga entre os indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026, “Manas”, de Marianna Brennand, vem abrindo portas no mercado norte-americano com o apoio de aliados de peso. Neste sábado (13/09), Sean Penn, produtor executivo do longa, e a atriz Julia Roberts promoveram uma exibição especial do filme, em Los Angeles, na Ross House, residência do casal John e Nancy Ross — renomados editores e mixadores de som de Hollywood, conhecidos por sediar, todos os anos, dezenas de sessões privadas de filmes de grande relevância para membros votantes da Academia e profissionais influentes da indústria cinematográfica.

O evento reuniu diversas personalidades de Hollywood, incluindo membros votantes da Academia e importantes profissionais da indústria cinematográfica do país. A sessão do filme foi seguida de um debate com Marianna e a atriz Dira Paes, mediado por Stacy Wilson Hunt, do Hollywood Reporter.

Pouco depois de se associar ao projeto, Penn convidou Brennand a levar o longa a Los Angeles, com o objetivo de reforçar a sua campanha internacional. Desde a última quarta-feira (10), o astro vem promovendo encontros estratégicos e oportunidades para a diretora apresentar pessoalmente o filme a profissionais-chave do mercado audiovisual norte-americano.

“Manas” conta ainda com a produção executiva de Walter Salles e dos irmãos Dardenne, e recentemente recebeu o endosso de François-Henri Pinault, ex-Ceo e atualmente presidente do conselho do grupo francês Kering – multinacional proprietária de marcas como Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent e Balenciaga. O empresário também é acionista majoritário da Creative Artists Agency (CAA), a maior agência de talentos do mundo, que representa nomes como Sean Penn, Julia Roberts, Salma Hayek, George Clooney, Cate Blanchett e Brad Pitt.

Primeiro longa de ficção da diretora Marianna Brennand, “Manas” estreou nos cinemas brasileiros em 15 de maio. O filme já conquistou 28 prêmios desde sua première mundial no Festival de Veneza, em agosto do ano passado. Na cidade italiana, foi agraciado com o Directors Award, a principal honraria da Giornate degli Autori. Entre os reconhecimentos de destaque, a cineasta também recebeu o prestigiado Women in Motion Emerging Talent Award 2025, iniciativa da Kering em parceria com o Festival de Cannes. “Manas” foi o único filme a ser premiado tanto em Veneza quanto em Cannes na temporada 24/25.

O filme terá distribuição nos Estados Unidos pela KimStim, que lançará o longa em cinemas de aproximadamente 20 cidades, incluindo o icônico Film Forum de Nova Iorque, em data a ser anunciada em breve.