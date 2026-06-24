“De Menor – A Série” estreia no Canal Brasil

Foto © Leonardo Feliciano

A ficção inédita “De Menor – A Série”, de Caru Alves de Souza, estreia no dia 25 de junho, às 20h30, no Canal Brasil. A produção traz, ao centro da narrativa, adolescentes em conflito com a lei e as estruturas sociais que atravessam essas histórias. Ao longo de seis episódios, que vão ao ar entre os dias 25 e 27 de junho, o seriado aborda audiências judiciais envolvendo jovens em situação de vulnerabilidade e lança um olhar crítico sobre temas como desigualdade, violência institucional e exclusão social.

A produção da Tangerina Entretenimento aposta em diferentes formatos narrativos para contar as histórias. Ao longo dos episódios, as audiências ganham linguagem de musical, talk show, podcast, game e vídeos no estilo react, sempre encenados em um palco de teatro, sem suas estruturas escondidas, expondo, assim, a ideia de encenação e de que existe uma construção social por trás dessas tragédias. A proposta reforça o caráter de representação dessas situações e convida o público a refletir sobre as formas de julgamento e punição presentes na sociedade.

A produção também se destaca pelo processo colaborativo de criação desenvolvido entre elenco e equipe, reunindo experiências, debates e diferentes pontos de vista na construção das histórias. O elenco é formado por Benjamín, Giulia Del Bel, Grace Orsato, Luan Carvalho, Taciana Bastos, William Costa e Carlota Joaquina, além das participações de Rita Batata, Giovanni Gallo e Shabazz.

No primeiro episódio, a narrativa acompanha o jovem Cem Mil, apelido que carrega por ser um dos mais de 100 mil jovens que sofre com a violência institucional. Para a mãe, ainda é Davi, um rapaz que perdeu a matrícula na escola, mas que ajuda em casa e encontra, vez ou outra, os amigos para se divertir. O capítulo mostra o fim trágico de uma dessas saídas, quando Davi é abordado por um policial e levado à delegacia por tráfico de drogas. A partir disso, a trama acompanha o julgamento, que se transforma em um embate musical. Nele, juiz e réu cantam suas próprias versões da história.

O segundo episódio mostra César em seu julgamento e os bastidores da manifestação que o colocou na posição de réu. Ele responde por atirar uma pedra em um banco durante uma manifestação pela revogação do Novo Ensino Médio. Vítima de ação policial e inocente da acusação, o jovem perde a visão do olho direito. No centro do episódio estão César e sua avó, que sempre estiveram sob julgamento da sociedade. Os diálogos não apenas defendem a liberdade de um menino que lutava por um ensino público de qualidade, mas a batalha pela própria vida.

“De Menor – A Série” teve première mundial na mostra Generation 14plus do Festival de Berlim (2025) e dá continuidade ao universo iniciado no longa-metragem “De Menor”, lançado por Caru Alves de Souza em 2013. Sem oferecer respostas definitivas, a série propõe ampliar o debate sobre as relações entre juventude, vulnerabilidade social e os mecanismos de julgamento presentes na sociedade contemporânea.