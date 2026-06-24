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Glória Pires e Bianca Bin protagonizam “Tristeza em Pó”,

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Foto © Bruno Schuaber

Glória Pires e Bianca Bin iniciaram as filmagens de “Tristeza em Pó”, longa-metragem dirigido por Fabrício Bittar. Produzido pela Clube Filmes, o longa é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo de Daniele Toledo e leva para as telas uma história real que ganhou repercussão no Brasil: o caso que ficou conhecido como “O Monstro da Mamadeira”.

O filme acompanha a trajetória de Daniele Toledo, mãe acusada pela morte da própria filha após uma denúncia que mobilizou a imprensa e chamou a atenção do país. Conhecido pelo nome “O Monstro da Mamadeira”, o caso teve forte repercussão à época e levantou discussões sobre exposição pública, cobertura midiática, opinião pública e os impactos humanos de uma acusação.

Em “Tristeza em Pó”, Bianca Bin dá vida à Daniele Toledo, personagem central dessa história real, enquanto Glória Pires interpretará uma jornalista envolvida na cobertura do caso. A produção propõe uma reflexão sobre justiça, imprensa e os efeitos de um episódio que atravessou a vida de todos os envolvidos.

O filme marca um reencontro especial entre Fabrício Bittar e Glória Pires. Os dois trabalharam juntos na televisão, nas novelas “Mico Preto” e “Mulheres de Areia”, quando Fabrício ainda era ator mirim.

“Tristeza em Pó” tem estreia prevista nos cinemas para 2027.

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