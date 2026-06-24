Romance LGBTQ+ “Apenas Coisas Boas” chega aos cinemas

“Apenas Coisas Boas”, filme de Daniel Nolasco, estreia nos cinemas no dia 25 de junho, na semana em que é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A distribuição é da Olhar Filmes.

Com produção da Rensga Filmes e coprodução da Caprisciana Produções, o longa-metragem utiliza do realismo fantástico e dos gêneros do melodrama e do suspense, em uma narrativa protagonizada por personagens LGBTQIAP+.

“Apenas Coisas Boas” oferece um olhar íntimo sobre vivências marginalizadas, contando a história de dois homens que se apaixonam e ficam juntos por mais de 40 anos, tendo como cenário Goiás, um dos estados mais conservadores do Brasil. Uma reflexão intimista é proposta sobre como conquistas sociais e mudanças no comportamento e na percepção da sociedade contemporânea influenciam na vida cotidiana de um casal homoafetivo.

No município de Catalão, em uma paisagem rural, Antonio, interpretado por Lucas Drummond, é um fazendeiro que vive sozinho e isolado, cuidando dos afazeres de sua pequena fazenda. Seu destino cruza com o de Marcelo, vivido por Liev Carlos, um motociclista solitário que sofre um acidente ao passar pela região. Desacordado, ele é resgatado por Antonio, que cuida de seus ferimentos e o abriga durante sua recuperação, dando início a uma história de amor que transforma, desestabiliza e provoca rupturas em cada um deles.