Diretor e roteirista Aly Muritiba realiza masterclass gratuita

O diretor e roteirista Aly Muritiba apresenta uma masterclass especial, voltada a estudantes de cinema, profissionais e ao público geral sobre o mercado cinematográfico.

Responsável por filme como “Deserto Particular”, “Ferrugem”, “Barba Ensopada de Sangue”, “Nova Éden” (a ser lançado ainda neste ano), e por séries como “Cangaço Novo” e “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, Muritiba apresenta a masterclass como contrapartida de sua nova produção, “Renascença”, com estreia prevista para 2028.

Com duração de três horas, a aula ocorre no dia 27 de junho, às 15h, em formato online e gratuito. Durante o encontro, Muritiba irá compartilhar sua bagagem prática na transição entre o cinema independente de prestígio internacional e o comando de grandes produções para o streaming global. Entre os tópicos a serem debatidos, estão o desenvolvimento de narrativas potentes, os bastidores de direção de elencos e o que podemos esperar do cenário do audiovisual brasileiro.

As inscrições podem ser feitas neste link, até o dia 24 de junho. As vagas são limitadas.