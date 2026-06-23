Residência internacional abre inscrições para diretora ou roteirista brasileira mulher, pessoa trans ou não binária

Estão abertas, até 12 de julho, as inscrições para a Residência Casaquarium Paradiso. O programa levará uma diretora ou roteirista brasileira, mulher cisgênera, pessoa trans ou não binária, com 45 anos ou mais, para desenvolver um projeto de longa-metragem de ficção na Ilha de Fårö, na Suécia.

Durante três semanas, no segundo semestre, a participante selecionada terá a oportunidade de se dedicar integralmente ao desenvolvimento de um longa-metragem de ficção em fase de argumento em um dos cenários mais emblemáticos da história do cinema. Localizada no Mar Báltico, a Ilha de Fårö ficou conhecida internacionalmente como a “Ilha de Bergman” por ter sido refúgio criativo do cineasta sueco Ingmar Bergman por mais de 40 anos e cenário de obras fundamentais como “Persona” (1966), “Vergonha” (1968) e a minissérie “Cenas de um Casamento” (1973).

Criada em 2022, a Casaquarium nasceu com a proposta de oferecer tempo, espaço e condições para o desenvolvimento autoral de projetos cinematográficos, além de acompanhamento de mentoria internacional. O Projeto Paradiso já apoiou edições anteriores, mas é a primeira vez em que abre uma convocatória conjunta pensada com o compromisso de endereçar a oportunidade para grupos historicamente sub-representados na indústria audiovisual.

O apoio do Projeto Paradiso cobre as taxas de realização da residência, os custos de deslocamento e hospedagem durante todo o programa e um suporte financeiro de mil euros para permanência na Ilha de Fårö.

Mais informações, regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis no site do Projeto Paradiso.