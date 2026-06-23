Sebrae Minas abre inscrições para o MAX Lab

O Sebrae Minas abriu inscrições para o MAX Lab 2026, programa de capacitação e desenvolvimento de projetos que antecede a Minas Gerais Audiovisual Expo (MAX), um dos principais encontros da indústria audiovisual, que acontece entre os dias 10 e 12 de novembro, em Belo Horizonte.

Realizado pelo Sebrae Minas e executado pela Transforma Audiovisual e pelo Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB), o programa foi estruturado para atender diferentes etapas do desenvolvimento de projetos e negócios audiovisuais. As inscrições devem ser feitas em https://max.sebraemg.com.br/max-lab e estarão abertas até 6 de julho, e os selecionados iniciarão as atividades em 14 de julho.

Entre os diferenciais deste ano do MAX Lab estão as oportunidades de conexão com o mercado nacional e internacional, a possibilidade de participação em agendas exclusivas com players do setor durante a Minas Gerais Audiovisual Expo (MAX) e oportunidades de inserção em mercados internacionais por meio do programa Brazilian Content.

A iniciativa oferecerá formação especializada, mentorias individuais e preparação para pitchings e rodadas de negócios, com foco em empresas e profissionais que desejam ampliar sua competitividade e acessar novas oportunidades de mercado. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas, distribuídas em quatro trilhas temáticas, com até 25 participantes cada: Desenvolvimento de Negócios, Branded Entertainment, Adaptação Literária e Internacionalização.

Os participantes terão acesso a especialistas do mercado, ferramentas práticas para estruturação de projetos e conteúdos voltados à viabilidade comercial das produções. Após a etapa formativa, os 10 projetos mais promissores de cada trilha serão selecionados para um ciclo de mentorias individuais, totalizando 40 projetos mentorados. Cada projeto participará de três encontros com especialistas, somando 120 horas de mentorias personalizadas.