Projetos do Grupo Curta! passam a integrar o Mapa Brasileiro da Educação Midiática

No início do mês de julho, os projetos CurtaEducação e CurtaENEM, iniciativas do Grupo Curta!, passaram a fazer parte do Mapa Brasileiro da Educação Midiática (MBEM), criado com o objetivo de reunir experiências voltadas à promoção da educação midiática em diferentes contextos de ensino-aprendizagem. A inclusão reconhece o trabalho desenvolvido pelos projetos na utilização do cinema e do audiovisual como ferramentas para fortalecer o pensamento crítico, ampliar repertórios culturais e apoiar práticas pedagógicas inovadoras.

Coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), com apoio do Governo do Reino Unido no Brasil, parceria técnica do Porvir e cooperação da UNESCO, o MBEM foi construído a partir de chamadas públicas realizadas entre 2023 e 2026. Ao todo, o mapa reúne 523 iniciativas de todas as regiões do país, oferecendo um panorama das ações que contribuem para uma cultura da informação mais crítica, ética e democrática.

O CurtaEducação integra o levantamento como um ecossistema de formação audiovisual que promove o uso pedagógico do cinema e dos conteúdos audiovisuais em escolas, universidades e redes de ensino. A iniciativa disponibiliza acervos licenciados, planos de aula alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), trilhas formativas e projetos voltados a estudantes e educadores, com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento e incentivar aprendizagens significativas por meio da mediação audiovisual.

Também reconhecido pelo MBEM, o CurtaENEM é uma iniciativa gratuita do CurtaEducação, patrocinada pela Claro via Lei de Incentivo à Cultura, que utiliza o audiovisual para apoiar a preparação de estudantes para o Enem e fortalecer o trabalho docente. O projeto oferece um catálogo com mais de 200 filmes e séries, além de formações para professores, conteúdos preparatórios para vestibulares e materiais pedagógicos que estimulam abordagens interdisciplinares e metodologias ativas em sala de aula.

A presença dos dois projetos no Mapa Brasileiro da Educação Midiática reforça sua contribuição para a integração qualificada do audiovisual aos processos educacionais e amplia a visibilidade de iniciativas que utilizam o cinema como instrumento de formação, acesso à cultura e desenvolvimento do pensamento crítico.