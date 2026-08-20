Animação brasileira “Nimuendajú” participa da 14ª edição do Festival Audiovisual Bariloche

“Nimuendajú” (foto), longa de estreia da realizadora Tânia Anaya, nascida em Mineiros (GO), foi selecionado para a Competição Latino-Americana de Longas-Metragens, do Festival Audiovisual Bariloche (FAB), que será realizado de 21 a 27 de setembro, na Patagônia argentina.

O Brasil terá um lugar de destaque na edição 2026, com produções selecionadas em diferentes competições do festival. Além da seleção do filme de animação, fazem parte da seleção brasileira os curtas-metragens “Caso Isolado”, de Jamila Facury e Edson Lemos Akatoy, e “Capim”, de Julia Munhoz e Caio Pimenta, ambos selecionados para a Competição Latino-Americana de Curtas-Metragens. A eles se soma “Duende”, de Ornella Berardi e Luiza Loures, produção argentina de Buenos Aires e São Paulo, selecionada para a Competição Nacional de Videodanças.

A programação da 14ª edição do FAB inclui produções da Argentina, Brasil, Chile e outros países da América Latina. Organizado pela Secretaria de Cultura da Província de Río Negro, consolida nesta edição sua identidade latino-americana, com ênfase na integração regional e na visibilidade de novas vozes do continente. Nesta oportunidade, o festival tem o Uruguai como país convidado e renova, assim, seu compromisso de abrir espaço para jovens realizadores e estudantes em um contexto de fortes restrições orçamentárias para a cultura.

Ao todo, a 14ª edição do FAB reunirá 97 produções entre longas-metragens, curtas, videoclipes, videodanças e projetos em desenvolvimento, distribuídas em dez competições.