23º Festival de Cinema de Oberá promove a circulação do cinema do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai

A 23ª edição do Festival de Cinema de Oberá funcionará como uma mostra não competitiva, promovendo a circulação do cinema do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, a formação de novos públicos e o fortalecimento dos vínculos entre realizadores, exibidores e instituições da região Entre Fronteiras. O encontro acontecerá de 6 a 10 de outubro, na cidade argentina de Oberá, província de Misiones.

Entre as atividades do festival, destaca-se a convocatória para o Fórum Entre Fronteiras: Cinema regional, circulação e públicos, iniciativa desenvolvida em conjunto com o Festival Santa Maria Vídeo e Cinema. A proposta é dirigida a exibidores, programadores, distribuidores, gestores culturais, comunicadores e realizadores com filmes concluídos, com o objetivo de construir uma rede de trabalho capaz de desenvolver estratégias para ampliar a circulação, a difusão e o acesso ao cinema produzido no sul do Brasil, no Paraguai, no nordeste argentino e no Uruguai.

O Brasil também estará representado na primeira edição do Montaraz Entre Fronteiras, uma maratona estudantil de coprodução audiovisual que reunirá estudantes universitários do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Durante 72 horas, as equipes produzirão seis curtas-metragens que serão exibidos na cerimônia de encerramento do festival. Estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) e da Universidade Federal de Santa Maria participarão da maratona ao lado de estudantes de universidades do nordeste argentino, como a FAyD (Faculdade de Arte e Design) e a FHYCS (Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais), da Universidade Nacional de Misiones, além da FADyCC (Faculdade de Artes, Design e Ciências da Cultura), da Universidade Nacional do Nordeste.

Por sua vez, a convocatória do Laboratório Guayrá oferecerá bolsas para duas propostas de formação: a oficina “Desenho de estratégias para festivais e distribuição de filmes concluídos”, destinada a projetos audiovisuais da região Entre Fronteiras que estejam iniciando sua etapa de exibição e comercialização; e “Da ideia ao papel”, um laboratório voltado ao desenvolvimento de projetos de cinema para as infâncias, com o objetivo de acompanhar o processo criativo de realizadores residentes na região Entre Fronteiras, formada pelo sul do Brasil (Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul), Uruguai, Paraguai e Litoral argentino (Santa Fé, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa e Misiones).

O Laboratório Guayrá também promoverá as convocatórias “Caminhos para os 100 anos de Oberá”, por meio de oficinas de cinema comunitário nos bairros, e “Origem Oberá, histórias e imagens de seus protagonistas”, uma proposta voltada à recuperação de arquivos audiovisuais e depoimentos de pessoas idosas para construir uma memória coletiva da cidade no contexto de seu centenário. Os trabalhos selecionados serão exibidos durante a cerimônia de encerramento do festival.

Como parte das atividades de extensão, o festival abriu a convocatória para as Mostras Prévias e Sedes Paralelas, destinada a salas de cinema, cineclubes e espaços culturais interessados em exibir parte da programação.

As atividades terão início durante os meses de agosto e setembro e permitirão que diferentes localidades se integrem à rede de exibição do festival antes do início oficial da programação em outubro.

A programação incluirá filmes de realizadores locais, latino-americanos e internacionais, produções voltadas às infâncias, cinema universitário, cinema comunitário, atividades de indústria, espaços de formação, mostras convidadas, sedes paralelas, o encontro estudantil Montaraz Entre Fronteiras, circuitos artísticos e uma homenagem ao cinema cubano e à atriz Mirta Ibarra.

Com mais de duas décadas de trajetória, o Festival de Cinema de Oberá reafirma seu papel como um dos principais espaços de exibição, formação e articulação do cinema regional, promovendo a identidade cultural e a cooperação audiovisual entre os países que integram o território Entre Fronteiras.

As convocatórias e todas as informações sobre a 23ª edição estão disponíveis no site oficial do festival.