Inscrições abertas para o Fórum Iguaçu2B

Estão abertas, até o dia 25 de setembro, as inscrições para o Iguaçu2b – Foro de Coproducción. Serão aceitos projetos audiovisuais de longa-metragem de ficção, documentário ou animação, em fase avançada de desenvolvimento, provenientes de países da Ibero-América. Encontro internacional dedicado a coproduções audiovisuais, turismo de telas e cooperação Ibero-americana, o Iguaçu2b acontece de 8 a 10 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR). O regulamento e registro de obras podem ser acessados no site oficial do evento. As inscrições são gratuitas.

O Iguaçu2B é uma realização da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), do Parque Nacional do Iguaçu (ICMBio) e do Festival Internacional de Cinema da Fronteira (Associação Pró-Santa Thereza), com produção da Anti Filmes. A atração, sediada na Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, constitui um ambiente de articulação voltado ao fortalecimento de obras audiovisuais, internacionalização das empresas produtoras e promoção dos territórios como destinos para filmagens.

Serão selecionados até 20 projetos audiovisuais. Produtoras independentes, entidades com ou sem fins lucrativos que desenvolvam projetos audiovisuais e empresas multinacionais com produtoras estabelecidas nos países participantes podem apresentar projetos. Os selecionados integrarão a programação do Iguaçu2b, com o objetivo de buscar parceiros para coprodução, financiamento, distribuição e circulação internacional, participando de apresentações, rodadas de negócios com players de mercado, atividades de networking e ações de qualificação profissional promovidas pelo evento.

A programação também inclui um fórum com painéis, conferências, masterclasses, estudos de caso, atividades de qualificação, mostra de cinema, location scouting e demais ações voltadas ao audiovisual, coproduções e turismo de telas. O uruguaio Bernardo Bergeret, fundador do Ventana Sur, e Claudia Triana, diretora da Proimagenes Colombia, serão os homenageados desta edição. Responsável por uma das principais instituições de fomento do audiovisual de seu país, Claudia também ministrará aula magistral. O evento contará ainda com representantes dos festivais espanhois de Biarritz, Márgenes e Sitges.