Academia Brasileira de Cinema manifesta seu apoio à Luiz Inácio Lula da Silva

A Academia Brasileira de Cinema manifestou seu apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, neste segundo turno, por compreender que a democracia, a liberdade de expressão e a valorização da cultura são compromissos fundamentais para o futuro do Brasil.

O cinema brasileiro nasce da diversidade de nosso povo, de suas memórias e contradições, da capacidade de transformar experiências em histórias nas quais o país possa reconhecer a si mesmo, e sua continuidade exige políticas públicas que assegurem condições de criação, produção, preservação e acesso.

O audiovisual é também uma força estratégica da economia nacional. Em 2025, o setor reuniu mais de 78 mil empregos formais e 4.554 estabelecimentos empregadores, movimentando uma extensa cadeia de profissionais, empresas e serviços. Para cada real de valor adicionado diretamente pelo audiovisual, estima-se um efeito adicional entre R$ 1,81 e R$ 1,97 no conjunto da economia brasileira.

O posicionamento da academia expressa a defesa de um projeto de país que reconheça a cultura como direito, o trabalho artístico como atividade essencial e o audiovisual como parte de nossa soberania, de nossa economia e de nossa presença no mundo. Reafirma a autonomia institucional e o compromisso com a cobrança permanente de medidas que fortaleçam o cinema brasileiro, ampliem a circulação de nossas obras, assegurem a continuidade das políticas públicas para o setor e enfrentem as desigualdades regionais que limitam oportunidades para profissionais e públicos. Pela democracia, pela liberdade de criação e pelo direito de o Brasil contar suas próprias histórias.