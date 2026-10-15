Residência Bororé abre inscrições para imersão gratuita de roteiro no extremo sul de São Paulo

Estão abertas, até 19 de outubro, as inscrições para a primeira edição da Residência Bororé, programa gratuito voltado a roteiristas residentes na cidade de São Paulo que estão desenvolvendo seu primeiro ou segundo longa-metragem de ficção. A seleção prioriza profissionais de baixa renda e integrantes de grupos sub-representados no audiovisual.

A imersão acontece de 12 a 15 de novembro, na região do Bororé, junto ao Parque Natural Municipal Varginha. Ao longo dos quatro dias, os residentes trabalham no argumento e nos demais materiais de seus projetos, com orientação de profissionais do audiovisual e trocas criativas entre os participantes. Depois da imersão, cada projeto tem um encontro de acompanhamento.

Para se inscrever basta preencher o formulário online e enviar um documento de uma página sobre o projeto.

Realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da Spcine, a Residência Bororé busca fortalecer projetos desde as etapas iniciais e preparar roteiristas para editais, laboratórios e outras oportunidades de financiamento e realização.