“Anatomia do Caos” chega de graça ao YouTube nesta sexta-feira

Depois de uma trajetória de grande repercussão em cartaz nos cinemas durante 13 semanas, o documentário “Anatomia do Caos”, dirigido por Dandara Ferreira e distribuído pela Descoloniza Filmes, será disponibilizado gratuitamente no YouTube, no dia 16 de outubro, às 19h.

A iniciativa uniu os produtores em uma expressiva rede colaborativa de exibição simultânea na plataforma. A decisão dos realizadores de abrir mão do licenciamento comercial em plataformas pagas visa ampliar o alcance do debate público por meio da parceria com os canais 3 elementos, Amado Mundo, Brasil de Fato, Canal do Barão, Christian Dunker, Cine Ninja, CUT Brasil, Daniel Becker (Pediatria Integral), Desaparecidos Oficial, Desce a Letra, Dia TV, Drauzio Varella, Felps, Filipe Boni, Galãs Feios, ICL Notícias, Laura Sabino, Luana Xavier, Maíra Medeiros (Nunca Te Pedi Nada), Meteoro Brasil, Mídia Ninja, Muka, MyNews, Normose, Nunca Vi 1 Cientista, OraThiago, Orlando Calheiros, Os três News, Prof Daniel Gontijo, Psicanálise Selvagem, Quadrinhos na Sarjeta (Linck), Sindicato dos Bancários de SP, Tati Bernardi, Tiago Santineli, TV Democracia, TV Fórum, TVT (TV Trabalhador) e William De Lucca.

Com acesso inédito aos bastidores do Senado, “Anatomia do Caos” reconstroi os trabalhos da comissão e entrevista parlamentares para debater a memória, a política de desinformação e a impunidade. O longa-metragem relembra a postura de representantes do governo federal e da extrema direita durante a crise sanitária que resultou na morte de mais de 700 mil brasileiros.

A obra traça um panorama nacional sobre como decisões deliberadas e a falta de respostas adequadas moldaram o cenário trágico do país. O enredo revela registros exclusivos de senadores que buscavam investigações e documentos para expor as falhas estruturais na condução da pandemia.

Em abril de 2021, a cineasta Dandara Ferreira decidiu ir a Brasília registrar as reuniões em um momento de incerteza e medo. Ela pontua que o país atravessava algo maior do que uma crise sanitária, diante de uma disputa brutal em torno da própria realidade.

Para a realizadora, a investigação parlamentar surge na narrativa como o palco de um teatro político, explorando como o discurso oficial colocou a ciência em xeque. A diretora enfatiza que não se tratava apenas de negligência, mas da construção de uma narrativa e de uma política de desinformação que transformava a dor coletiva em deboche.

A produção aborda também a impunidade ao final dos trabalhos legislativos. A cineasta ressalta que o projeto não busca apenas revisitar o passado, mas questionar o presente e o impacto de seguir adiante sem a devida responsabilização.

Antecedendo a liberação da íntegra da produção no dia 16, uma série de cinco vídeos curtos com trechos do filme começou a ser veiculada diariamente desde segunda-feira, dia 12 de outubro, nos canais parceiros e nos perfis oficiais do longa-metragem.