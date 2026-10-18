Canal Brasil estreia série inédita que revela conexões entre a poesia de João Cabral de Melo Neto e outras artes

A poesia de João Cabral de Melo Neto (1920-1999) também se constrói no desenho das palavras, na geometria das cidades, nas possibilidades da educação e até na recusa à musicalidade convencional. Essas relações são o ponto de partida de “João Cabral: Palavras Impossíveis de Poema”, série inédita que estreia no Canal Brasil, no dia 20 de outubro, às 20h. Em sete episódios, a produção, dirigida por Adelina Pontual e Hilton Lacerda, percorre diferentes linguagens para investigar as ideias, os métodos e as contradições que atravessam a obra do poeta pernambucano.

Conduzida pelo compositor, cantor e poeta José Paes de Lira, o Lirinha, a série reúne artistas e pesquisadores que estabelecem conexões entre a escrita de João Cabral e outros campos de criação. Entre os convidados estão o arquiteto José Tavares Correia de Lira, o artista e tipógrafo Rico Lins e o curador Moacir dos Anjos, que exploram dimensões menos óbvias da produção do escritor.

Um dos temas abordados é a relação de João Cabral com a tipografia e a materialidade do livro. Durante sua temporada na Espanha, o poeta criou a editora artesanal Inconsútil, dedicada à impressão de obras que encontravam obstáculos sob o franquismo. O episódio percorre essa experiência e chega também ao grupo O Gráfico Amador, no Recife, destacando o encontro entre rigor literário, experimentação visual e trabalho manual. A participação de Rico Lins ajuda a aproximar essas práticas históricas das possibilidades da tipografia artesanal contemporânea.

A arquitetura, por sua vez, conduz uma reflexão sobre os ideais modernistas e a promessa de uma sociedade mais justa. A partir da relação de João Cabral com o engenheiro Joaquim Cardozo e do diálogo com nomes como Oscar Niemeyer e Le Corbusier, a série examina as tensões entre razão, liberdade e utopia. A discussão parte de referências presentes na obra do poeta para pensar tanto as ambições da modernidade quanto os limites de sua realização.

Outro episódio toma o livro “A Educação pela Pedra” (a partir do poema “Fábula de um Arquiteto”, sobre Le Corbusier) como ponto de partida para discutir arte, conhecimento e autonomia. Com condução do curador Moacir dos Anjos, a abordagem recupera uma exposição realizada pela Fundação Joaquim Nabuco, em 2020, ano do centenário de nascimento do escritor, e explora questões como a educação criadora, a incorporação de novas palavras à língua e o diálogo da poesia com a pintura de Joan Miró e Piet Mondrian.

Na música, a série parte de uma provocação: como abordar a musicalidade de um poeta conhecido por desconfiar do sentimentalismo e das ideias convencionais de inspiração? Lirinha investiga os ritmos presentes nos versos de João Cabral, sua admiração pelo dodecafonismo (método de composição musical) e as aproximações que compositores brasileiros identificam em sua obra. Em vez de buscar uma harmonia imediata entre poesia e música, um dos episódios explora também as tensões e os contrastes entre essas linguagens.

Ao percorrer esses universos, “João Cabral: Palavras Impossíveis de Poema” propõe uma leitura da obra do escritor a partir de seus encontros com outras formas de pensar e criar. Mais do que ilustrar seus poemas, a série investiga como o rigor formal, a atenção à matéria e as inquietações do autor continuam provocando artistas e pesquisadores.