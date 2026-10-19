Conheça os filmes vencedores da 25ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

Foto © Carolina Arruda

Depois de uma maratona com 137 filmes, entre os dias 9 e 17 de outubro, a 25ª edição da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis chegou ao fim sábado (17), com a premiação dos melhores filmes. Os grandes vencedores foram o curta “Escola de Ensino Fenomenal II”, de Nélio Eduardo Spréa e Levi Brandão (PR), escolhido para o Prêmio Especial das Crianças; “Um Pequeno Grande Dia”, de Nara Aragão e Renata Roberta (PE), eleito pelo júri oficial; e A Floresta da Nuvem Rosa: Olga e Cotoco”, de Glauco Lorenzi Urbim (RS), escolhido pelo júri popular por meio das cabines de votação instaladas após as sessões. O evento também premiou o Melhor Filme Itaú Cultural Play, uma seleção da mostra disponível em streaming, concedido a “Esperança”.

Durante os nove dias de mostra, um público de 7.000 pessoas passou pelo Centro Integrado de Cultura (CIC) para conferir as sessões presenciais na capital catarinense. Até o dia 31 de outubro, a mostra ainda promove exibições nas escolas da Grande Florianópolis e a estimativa é alcançar, nas unidades escolares, um público superior a 50 mil crianças e jovens. Além disso, uma seleção de curtas seguirá sendo exibido na plataforma Itaú Cultural Play.

Além dos prêmios principais, o júri infantojuvenil concedeu menções honrosas aos curtas “Marolha e Periaguá”, de Maria Augusta Vilalba Nunes (SC), “Posso te Dar um Beijinho”, de Anderson Lima (SP), e “Cartas pela Paz”, de Mariana Reade, Patrick Zeiger e Thays Acaiabe (RJ). Já o júri adulto destacou “O Leão e o Rato”, de Paulo Henrique Rodrigues (SP), e “A Barca de Vitória”, de Igor Amin (PA).

O curta italiano “Pequenina”, de Marta Gennari, recebeu o prêmio de Melhor Curta Internacional e Curtinha da Mostra, enquanto “Acre”, de Santiago Jose Assef (SC), foi reconhecido na categoria Menção Honrosa da Sessão Jovem/Direitos Humanos.

Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de novas produções para o público infantojuvenil, a mostra estreou nesta edição uma premiação dedicada a roteiros. Os filmes “A Casa de Dalva”, de Tânia Cristina Dias e Eduarda Gurgel (MG), e “Quarentena”, de Thomas Larson (SP), foram os vencedores da nova categoria.

O júri infantil foi formado por crianças de diferentes faixas etárias, responsáveis por avaliar os filmes destinados a cada público. Na categoria 4+, participaram Violetta, Yuki e Téo; na 6+, Ananda, Antônio, Olívia e Theo; na 8+, Antonela, Elias, Catarina, Nina, Liz e Ayla, na 10+ Amélie, Clara, Charlote, Mame Diarra, Vittorio, Heitor e Maria Valentina; e na 12+, Mariana, Ariel, Sofia, Valentina, Jasmily e Olivia.

O júri adulto foi formado pela produtora Cynthia Alario, coordenadora do Cinesolar, pela roteirista de cinema e TV, professora de roteiro e script doctor Gabriela Mancini e pela gestora e pesquisadora da Cultura e Infância Isabela Silveira

A programação da 25ª edição segue nas escolas até o fim de outubro, ampliando o acesso ao cinema para o público infantil. Também segue disponível até 31 de outubro na Itaú Play em www.mostradecinemainfantil.com.br/itau-cultural-play-2026, com 28 filmes disponíveis gratuitamente na plataforma.

A 25ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é realizada pelo Ministério da Cultura, Lume Produções Culturais e Núcleo de Ação Integrada por meio da Lei Rouanet e viabilizada por meio das leis n. 17.942, de 12 de maio de 2020 e n. 15.746, de 11 de janeiro de 2012. As empresas patrocinadoras são Engie e Itaú e as incentivadoras são Urbano Alimentos, Celesc, Condor e Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH).