Primeira edição do Festival Sesc de Cinema, em Petrópolis, abre inscrições

O Sesc RJ realizará, em maio de 2027, a primeira edição do Festival Sesc de Cinema – Petrópolis, iniciativa inédita na trajetória da instituição, que amplia sua atuação no setor audiovisual e inaugura uma nova frente de difusão, formação e fomento ao cinema. Com programação prevista para 22 a 29 de maio, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, o festival terá oito dias de atividades e reunirá filmes divididos em cinco mostras, além de debates, oficinas, encontros entre realizadores e rodadas de negócios. O evento terá a abertura das inscrições para três mostras, em 22 de outubro.

A realização do festival marca um novo momento para o audiovisual no Sesc RJ, que terá sua primeira sala de cinema no estado com a inauguração do espaço no Centro Cultural Sesc Quitandinha, prevista para o início de 2027. A proposta é fazer do novo equipamento cultural um polo de exibição, encontro e reflexão sobre o cinema brasileiro e internacional, aproximando o público fluminense de diferentes cinematografias, linguagens e perspectivas.

O Festival Sesc de Cinema – Petrópolis nasce orientado por três eixos complementares: fruição, formação e fomento. Além de ampliar o acesso a filmes que nem sempre chegam aos circuitos comerciais, o projeto pretende estimular o pensamento crítico sobre o audiovisual, promover o intercâmbio entre profissionais e contribuir para a circulação de obras e o desenvolvimento da cadeia cinematográfica.

A partir de 22 de outubro, realizadores poderão inscrever filmes nas mostras Andança, Olhar Fluminense e Mirada Infanto-juvenil. As inscrições ficarão abertas até 22 de novembro.

A Mostra Andança, de caráter competitivo, será dedicada a obras cinematográficas brasileiras de curta, média e longa-metragem, de todos os gêneros, finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2025.

Com atenção especial à produção audiovisual do território fluminense, a Mostra Olhar Fluminense buscará dar visibilidade a filmes realizados no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa pretende ampliar a circulação de obras e reconhecer a diversidade de realizadores e contextos que compõem a produção cinematográfica estadual.

Já a Mostra Mirada Infanto-juvenil será dedicada a filmes voltados às infâncias e juventudes, valorizando produções que dialoguem com esse público e contribuam para a formação de espectadores. A programação também considera a relação das crianças e dos jovens com suas famílias e com diferentes formas de narrar e interpretar o mundo por meio do cinema.

As inscrições serão realizadas pela plataforma do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, disponível neste link. Os filmes serão avaliados por comissão de seleção, conforme os critérios estabelecidos para cada mostra.

Além das três mostras abertas a inscrições, o festival contará com a Mostra Mergulho Internacional, voltada a retrospectivas de realizadores e panoramas cinematográficos de países e regiões, e a Mostra Homenagem, dedicada à trajetória de uma personalidade do cinema. As duas terão seleção por curadoria, sem inscrições prévias.

Ao longo do festival, serão exibidos cerca de 40 filmes, distribuídos entre as cinco mostras e as sessões de abertura e encerramento, com a participação prevista de mais de 90 artistas e profissionais do audiovisual. Os filmes em competição concorrerão a um troféu e a um prêmio de um ano de licenciamento para circulação nas unidades do Sesc RJ. As obras selecionadas e premiadas também poderão integrar sessões itinerantes, programações das unidades e ações formativas e mediadas da instituição, ampliando as possibilidades de encontro entre os filmes e seus públicos.

A programação será acompanhada de atividades formativas, com debates sobre os filmes e seus processos de criação, encontros entre espectadores e realizadores, conversas com estudantes e novos profissionais e oficinas de cinema. O festival também prevê rodadas de negócios, criando oportunidades de articulação e networking entre agentes da cadeia audiovisual.

As atividades ocuparão diferentes espaços do Centro Cultural Sesc Quitandinha, incluindo a nova sala de cinema, o Teatro Mecanizado, o Café Concerto e as Torres. O projeto prevê recursos de acessibilidade, como Libras e audiodescrição nos espaços utilizados, além de sessões de filmes acessíveis.