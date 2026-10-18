Cinema uruguaio contemporâneo ganha mostra na Caixa Cultural Rio de Janeiro

Foto: “Uruguai na Vanguarda”, de Marco Antonio Pereira

Dez anos depois de apresentar a primeira mostra dedicada ao cinema uruguaio no Rio de Janeiro, a Caixa Cultural volta a receber produções do país vizinho. De 20 de outubro a 1º de novembro, o cinema da Caixa Cultural Rio de Janeiro será ocupado pela mostra Cine Uruguai – Novos Horizontes, que reúne 16 longas-metragens — sendo um deles uma produção brasileira — e cinco curtas-metragens, entre ficções e documentários.

Com curadoria de Tamy e Leonardo Luiz Ferreira, a mostra apresenta um panorama da produção uruguaia contemporânea dos últimos dez anos, reunindo filmes de diversos diretores, temáticas e formatos, com realização da Khora Comunicação e Produção.

A abertura da mostra será com o filme inédito no Rio de Janeiro, “Agarra-me Forte”, de Ana Guevara Pose e Leticia Jorge, que foi indicado ao prêmio Goya de Melhor Filme Iberoamericano. A sessão contará com legendas descritivas.

Entre os destaques da programação está o dia 23 de outubro, dedicado a uma homenagem ao ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica. Às 14h30, será exibido “Uma Noite de 12 Anos”, de Álvaro Brechner, filme que recebeu 47 prêmios internacionais ao retratar ficcionalmente o período de prisão de Mujica e de seus companheiros. Às 17h, será apresentado o documentário “Os Sonhos de Pepe”, de Pablo Trobo. A programação será encerrada com um bate-papo com o crítico de cinema Carlos Alberto Mattos, a produtora Mariana Bezerra e o professor uruguaio Luis Héctor Oliveira, que conheceu Mujica durante a militância política.

A mostra também reúne uma seleção de documentários musicais, especialmente escolhidos pela curadora Tamy, cantora que viveu alguns anos em Montevidéu e que fará um show na noite de abertura do evento.

Além do bate-papo em homenagem a Mujica, a mostra promove outros três encontros com o público após sessões de filmes. No dia 24/10, dois documentários musicais ocupam a programação – “Fattoruso”, de Sebastián Bednarik, às 14h, e “Rada”, de Luis Ara, às 16h. Após a segunda sessão, haverá um bate-papo com os curadores Tamy e Leonardo Luiz Ferreira.

Na quarta, 28/10, às 17h, será a vez dos curtas-metragens serem exibidos e debatidos pelo professor de cinema da UFF Fabián Núnez e o curador Leonardo Luiz Ferreira. O último bate-papo acontece no dia 30 de outubro, com a diretora, roteirista e produtora uruguaia Marcela Matta e a crítica de cinema Mari Dertoni, após a exibição de “Morto com Glória”, que começa às 16h45.

Marcela Matta tem outro encotro marcado com o público, no dia 31/10, das 13h às 17h, na masterclass “A história como motor: por que filmamos”. Ela mostrará como transformar a própria experiência e as histórias ao redor em material cinematográfico. A aula explorará também as diferenças entre abordagens ficcionais e documentais, a partir de uma mesma origem autobiográfica. As incrições para a masterclass são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail mostracineuruguai@gmail.com. As vagas são limitadas.

A programação completa pode ser conferida aqui.

Mostra Cine Uruguai – Novos Horizontes

Data: 20 de outubro a 1º de novembro

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Unidade Passeio – Rua do Passeio, 38 – Centro (Metrô e VLT: Cinelândia) – (21) 3083-2595

Lotação: 62 lugares

Ingressos: Entrada gratuita com distribuição de senhas 30 min. antes do início das sessões e das atividades extras

Bilheteria: terça-feira a sábado, das 13h às 19h, domingo e feriados, das 13h às 18h

Acesso para pessoas com deficiências