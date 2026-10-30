Curtas-metragens brasileiros são selecionados para o Austin Film Festival

Dois curtas-metgragens brasileiros participam da 33ª edição do Austin Film Festival, no Texas, Estados Unidos, considerado um festival qualificador para o Oscar: “Plan B” (foto) e “Doma”.

“Plan B”, dirigido pelo jovem cineasta Niccola Civita, com cerca de 17 minutos, se passa em Nova York, nos anos 1990, durante o boom dos cogumelos, e acompanha um traficante hippie e sua namorada latina, grávida, em uma viagem que toma rumos inesperados. A trama reúne comédia, drama e romance ao abordar relacionamentos, escolhas e os desafios da chegada da paternidade.

O roteiro é assinado por Maximilian Civita, que também atua no filme ao lado de Estefania Giraldo, Fred Robbins e Peter DiMaggio.

O curta é uma produção de Shhh Productions e Pródigo, com pós-produção da Pródigo, mixagem e som da Confraria de Sons e Charutos, trilha sonora original composta e executada por João Erbetta e coordenação de festivais da Arapuá Filmes.

Já “Doma”, protagonizado por Carolina Belarmino e dirigido pelo britânico-nigeriano Alexander Igbanoi, será exibido no festival nos dias 31 de outubro, às 12h25, e 5 de novembro, às 19h.