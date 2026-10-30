Canal Curta! celebra 14 anos com maratonas, gratuidade no streaming e sinal aberto via internet

O Canal Curta! nasceu em 2012 com forte apoio da operadora Claro. Entrou no ar cumprindo cota de canais super brasileiros — espaços na TV paga dedicados por lei à exibição majoritária de produção nacional e independente.

14 anos depois, o canal ocupou um espaço para muito além da obrigatoriedade, na TV e no streaming brasileiros. Em sua trajetória, a equipe de curadoria do Curta! acompanhou a produção de 172 filmes e 1.021 episódios de 95 séries, totalizando 691 horas realizadas com apoio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por 209 produtoras independentes de todo o Brasil.

Além disso, licenciou os direitos de exibição de outras mil horas de conteúdos brasileiros prontos e 648 horas de produções internacionais de prestígio — como “Pina”, “Imagine”, “A Grande Fuga de Edward Snowden”, “Soros” e “O Filme Perdido de Nuremberg” —, garantindo espaço na TV a conteúdos que raramente encontrariam outras janelas de exibição no país.

O ecossistema do grupo se expandiu ainda para o streaming com os canais CurtaOn – Clube de Docs (disponível no Amazon Video Channels e na ClaroTV+), BrasilianaTV e PortaCurtas, dedicados aos clássicos do cinema nacional (ambos no ClaroTV+).

No braço educacional do grupo destaca-se o CurtaENEM, que disponibiliza gratuitamente 400 documentários abordando temas relacionados aos tópicos do ENEM, além de formação e premiações para alunos e professores de todo o Brasil.

Também no esforço de difusão lançou o Curta! Festival, evento anual dedicado a premiar o audiovisual nacional, sejam documentários ou ficções, e que chega a 5ª edição no próximo ano. Ambos ações, educacionais e do festival, são viabilizados com patrocínio da Claro via Lei Rouanet.

Para celebrar os 14 anos, no domingo, dia 1º de novembro, o Curta! exibe uma maratona especial com 15 títulos que tiveram sua estreia no canal, incluindo: “Com a Palavra, Arnaldo Antunes”, “Ziraldo – Era uma Vez um Menino”, “Adriana Varejão – Entre Carnes e Mares”, “Brizola” e “Cazuza: Boas Novas” (foto). Durante todo o dia, o sinal do Curta! estará aberto gratuitamente na internet, com títulos selecionados também disponíveis no YouTube. O sinal também ficará aberto na Vivo entre os dias 3 e 30 de novembro.

As celebrações continuam ao longo de novembro, Mês da Consciência Negra. No dia 20 de novembro (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra), o canal exibe uma maratona especial dedicada a grandes personalidades e artistas negros, além das estreias de “Alma Negra – Do Quilombo ao Baile”, “O Cinema de Spike Lee”, “Eu Não Sou seu Negro”, “A Noite de Alaíde” e “As Dores do Mundo: Hyldon”. A programação também terá exibição gratuita via site e no YouTube.