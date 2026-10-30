RT Features produzirá adaptação de “Os Imortais”, de Paulliny Tort

A RT Features anunciou a adaptação de “Os Imortais” (ed. Fósforo), obra de Paulliny Tort. O livro, que é o vencedor do Prêmio Machado de Assis deste ano, na categoria romance, e foi o destaque da 24ª edição da Feira Literária Internacional de Paraty, constrói uma narrativa ambientada na pré-história e explora questões fundamentais da experiência humana, propondo uma reflexão sobre as origens da humanidade.

A obra acompanha um grupo de neandertais que enfrenta as adversidades de um mundo inóspito, em que a escassez de alimentos e as condições extremas colocam a sobrevivência à prova. Conduzido por personagens identificados como Homem, Mulher e Velha, o clã neandertal percorre diferentes territórios até que o confronto com o primeiro clã de Homo Sapiens os leva a acolher uma criança dessa espécie.

Nascida em Brasília, Paulliny Tort foi vencedora do prêmio APCA e finalista do Jabuti com o livro de contos “Erva Brava”, em 2022. Com “Os Imortais”, a autora amplia sua investigação literária ao imaginar os primeiros capítulos da experiência humana a partir de uma narrativa de caráter épico e poético. Na FLIP deste ano, a obra ficou em 1º lugar entre os livros mais vendidos da programação principal e em 3º lugar no ranking geral.

A RT Features possui uma trajetória consolidada na produção de adaptações literárias para o cinema. Entre os principais títulos estão “Me Chame pelo seu Nome”, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, “Ainda Estou Aqui”, em coprodução com VideoFilmes e Mact Productions, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, e “A Vida Invisível”, vencedor do prêmio de Melhor Filme na mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes, todos baseados em obras literárias. A produtora também acaba de concluir as filmagens de “Zero K”, adaptação do romance homônimo de Don DeLillo, em São Paulo, e deve filmar, ainda este ano, “Não Fossem as Sílabas do Sábado”, sucesso literário de Mariana Salomão Carrara.