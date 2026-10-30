Thriller brasileiro “Love Kills” estreia no circuito norte-americano

Disponível gratuitamente no canal da O2 Play no YouTube, onde superou a marca de 2,3 milhões de visualizações, “Love Kills”, longa de Luiza Shelling Tubaldini, estreia no circuito comercial dos Estados Unidos, após passar por festivais internacionais, como o Festival de Sitges, maior evento de cinema de gênero do mundo, que ocorre na Espanha. O lançamento ocorre no dia 30 de outubro, véspera de Halloween, quando o gênero domina as bilheterias.

Uma produção da Filmland Internacional, “Love Kills” é uma adaptação da aclamada graphic novel homônima de Danilo Beyruth, ambientada no centro de uma São Paulo devastada. No filme, a jovem vampira Helena, interpretada por Thais Lago, frequenta um estranho café na metrópole e cativa o garçom Marcos, vivido por Gabriel Stauffer. À medida que ele descobre os segredos dela e o submundo da cidade, é arrastado para um mundo perigoso de intrigas imortais.

“Love Kills” iniciou sua trajetória em 2024, no Festival Ventana Sur, onde participou de pitching dentro da programação Blood Window, vencendo o prêmio La Mayor Cine, e em seguida foi convidado para exibição, em 2025, no Marché du Film, do Festival de Cannes, dentro da programação do Fantastic Pavilion/Blood Window — seção voltada para o cinema de horror, suspense e fantasia da América Latina e Espanha. A produção também competiu na Première Brasil, do Festival do Rio, onde conquistou o prêmio de Melhor Som, esteve na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e participou do BIFFF – Festival Internacional de Cinema Fantástico de Bruxelas.

O longa teve seus direitos de exibição adquiridos pela Film Movement para os cinemas norte-americanos, além de ter sido vendido para os mercados da Alemanha, Áustria e Suíça (Busch Media); Itália (Blue Swan Entertainment); Coreia do Sul (With Lion) e Índia (Jai Viratra).