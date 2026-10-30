Série documental Ciência Flutuante estreia na TV Brasil

O que acontece quando a ciência deixa o laboratório e segue o curso dos rios? Esse é o mote da série documental inédita “Ciência Flutuante”, que estreia na programação da TV Brasil nesta sexta (30/10), às 23h. Com dez episódios semanais, a produção independente acompanha pesquisadores e suas investigações na Amazônia.

Ao longo do caminho, os cientistas encontram alunos do Ensino Médio da rede pública para uma troca de conhecimentos e saberes associados ao cotidiano. Os estudantes participam dessa jornada nos estados do Amazonas e do Pará, com perguntas, inquietações e outros modos de olhar para o mundo.

O laboratório pode ser uma floresta, um rio, uma comunidade quilombola, uma árvore centenária ou o céu estrelado. Entre conhecimento científico, saberes tradicionais e vida cotidiana, a obra percorre diferentes Amazônias para descobrir a ciência que nasce do território – e retorna a ele.

A série destaca o trabalho de especialistas como o engenheiro florestal Niro Higuchi, o biólogo Valdely Kinupp, a pesquisadora Marilene Corrêa, a arqueóloga Edithe Pereira, o pesquisador Julio Schweickardt, o escritor Jaime Diákara, o engenheiro de pesca Álvaro Lima e o ornitólogo Mário Cohn-Haft, entre outros.

“Ciência Flutuante” tem roteiro e direção de Flávia Abtibol, produtora afroameríndia, nascida na Amazônia, onde desenvolve a maior parte de seu trabalho audiovisual há mais de 20 anos. Sua trajetória atravessa comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, assim como os territórios urbanos da região.

As soluções para conservar a floresta amazônica embasam o primeiro episódio do seriado, que destaca os estudos do engenheiro florestal Niro Higuchi. Há décadas, o profissional investiga formas de preservar o bioma.

A série documental mostra árvores com centenas de anos de história encontradas em uma caminhada pela reserva do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Entre medições, observação e tempo, a floresta se revela como um imenso laboratório vivo.

A TV Brasil exibe a produção documental na faixa noturna de sexta-feira. O novo conteúdo é apenas uma das diversas produções audiovisuais selecionadas pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/Ancine), através do PRODAV TVs Públicas.