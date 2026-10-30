Suspense “Macabro”, de Marcos Botelho Prado, estreia no Canal Brasil

Na noite de Halloween, sábado, dia 31 de outubro, às 22h, o Canal Brasil estreia “Macabro”, longa-metragem de ficção inspirado na história dos chamados “Irmãos Necrófilos”, dois jovens acusados de cometer assassinatos na região da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, durante a década de 1990.

Protagonizado por Renato Góes e dirigido por Marcos Botelho Prado, o filme combina suspense policial e crítica social ao abordar os desdobramentos de uma investigação atravessada por preconceitos e tensões sociais. O elenco conta ainda com Amanda Grimaldi, Guilherme Ferraz, Diego Francisco e Eduardo Tomaz.

A trama acompanha o sargento Teo, que parte em busca dos suspeitos escondidos na Mata Atlântica. Enquanto a população, a imprensa e a própria polícia local tratam os irmãos como culpados, o investigador começa a questionar a responsabilidade de um deles nos crimes. A apuração também revela marcas históricas de discriminação racial na região, colocando em evidência como o racismo pode alimentar outras formas de violência.

“Macabro” foi premiado como Melhor Filme na categoria Dark Matters do Austin Film Festival, nos Estados Unidos, em 2019, e recebeu o prêmio de Melhor Filme pelo Público no Brooklyn Film Festival, em 2020. O longa também integrou a programação do Festival do Rio e da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, ambos em 2019.