“Futuro Futuro”, de Davi Pretto, estreia no Canal Brasil

Em um futuro distópico, uma estranha síndrome de causa desconhecida faz as pessoas perderem a memória, e cabe à inteligência artificial o papel de fabricar imagens para preencher o vazio de suas mentes. Esse é o cenário de “Futuro Futuro”, filme inédito, dirigido e roteirizado por Davi Pretto, que estreia no Canal Brasil no dia 22 de outubro, às 22h.

A trama segue K, um homem desmemoriado, que não sabe o próprio nome, enquanto testemunha, sem passado ou futuro, um presente catastrófico. No meio da decadência social de um mundo em ruínas, em que ricos e pobres são sumariamente separados, o protagonista é acolhido por um velho clickworker, uma espécie de refinador de IA, que o ajuda a reconstruir sua identidade.

Em 2025, “Futuro Futuro” foi exibido no Festival do Rio, na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e no Karlovy Vary International Film Festival, na Tchéquia. O filme recebeu os prêmios de Melhor Longa-Metragem, Roteiro e Montagem, além de Menção Honrosa para o ator Zé Maria Pescador, no Festival de Brasília.