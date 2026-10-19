Livro “100 Filmes Brasileiros Essenciais”, da Abraccine, será lançado na Mostra de Cinema em São Paulo

Quais são os filmes mais essenciais do cinema brasileiro? Dez anos após responder a essa pergunta, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) faz novamente esse questionamento entre críticos, professores e especialistas de cinema, com um resultado mais diverso, atentando agora para filmes e temáticas que estavam marginalizados. Esse novo retrato está impresso no livro “100 Filmes Brasileiros Essenciais”, que será lançado no dia 23 de outubro, às 17h, no Solar Fábio Prado, dentro da programação da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Do seminal “Limite” ao sucesso internacional “O Agente Secreto”, “100 Filmes Brasileiros Essenciais” traz uma lista de 100 títulos relevantes da cinematografia nacional, percorrendo as suas principais fases. O livro, publicado pela editora Literíssima, reúne ensaios sobre cada filme, escritos por 100 autores diferentes, entre críticos e especialistas do Brasil e do exterior, além de 15 artigos históricos e analíticos. Em 2016, a associação já havia realizado uma pesquisa semelhante, também transformada em livro, e essa diferença de dez anos é marcada por um novo olhar sobre essa produção.

O livro traz uma apresentação de Ahmed Shawky, crítico egípcio, presidente da Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). A organização foi realizada por Danilo Fantinel, Ivonete Pinto e Paulo Henrique Silva, que estarão presentes na sessão de autógrafos, juntamente com vários autores. O lançamento do livro acontece dentro VI Encontro de Ideias Audiovisuais, evento de mercado da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, sediado no Solar Fábio Prado, no Jardim Paulistano.