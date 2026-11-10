MinC participa da Conferência Internacional do Audiovisual na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

A secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC), Joelma Gonzaga, participa esta semana da Conferência Internacional do Audiovisual na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que acontece em Lisboa, em Portugal, de 9 a 13 de novembro. O evento marca os 10 anos do Programa CPLP Audiovisual (PAV).

Joelma irá participar do painel “Modelos de Governança e Financiamento”, na quarta-feira (11/11), em que apresentará os principais mecanismos de financiamento do Brasil, principais características e resultados, como o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), a Lei do Audiovisual, a Política Nacional Aldir Blanc, Lei Rouanet, fundos e mecanismos locais. Na quinta (12), a secretária representa o Brasil na Reunião de Autoridades da CPLP.

Promovida pelo Programa CPLP Audiovisual (PAV), a conferência reúne representantes das autoridades audiovisuais, televisões públicas, instituições, produtores, realizadores e outros profissionais dos países da CPLP, bem como parceiros internacionais. Coprodução, financiamento, formação, circulação de conteúdos e preservação do património audiovisual estão entre os principais temas em discussão.

Ao longo dos últimos dez anos, o PAV apoiou a produção de obras de ficção e documentário, promoveu ações de formação técnica e artística e contribuiu para a circulação de conteúdos através da Rede CPLP Audiovisual, constituída pelas televisões públicas dos Estados-Membros.

No Brasil, a iniciativa é realizada em parceria com o MinC, por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), e a TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa tem como finalidade apoiar a produção e a teledifusão de obras audiovisuais entre os países de língua portuguesa, por meio de editais públicos coordenados em rede.

A conferência pretende, partir dessa experiência, abrir uma nova etapa de cooperação, reforçando as relações entre produtores, instituições, televisões e organismos de apoio ao setor e criando novas oportunidades de coprodução, financiamento, circulação e internacionalização do audiovisual lusófono.

Assim, o encontro contará também com a participação de instituições e organismos da Europa, Ibero-América, América do Norte e América do Sul, procurando aproximar o espaço audiovisual da CPLP de novos parceiros e mercados.

Além da conferência, durante a semana, pela noite, ocorre a Mostra Imaginários da Lusofonia CPLP Audiovisual 10 anos, que comemora uma década do programa (PAV I). O Brasil estará representado pelo telefilme de ficção “A Felicidade de Margô”, de Maurício Eça (2017), que contou com um edital de fomento do FICTV CPLP.